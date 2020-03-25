Запасаемся с умом: эксперт по выживанию объяснил, что нужно обязательно покупать из продуктов

- Сегодня вы работаете круглосуточно? - нервно поинтересовалась женщина с переполненной гречкой тележкой. - Макароны еще привезут? Я дождусь!

Люди шутят, что над опустошителями полок с крупами и консервами смеются те, кто уже закупился. Только вот во времена, когда все больше компаний и организаций переходят на удаленную работу, вопрос продуктового запаса не выглядит комичным.

«Комсомолка» вместе с экспертами составила рекомендации, как правильно создать резерв еды (см. «Что надо закупить»). Чтобы и панике не поддаваться, скупая беспорядочно все, что хранится годами.

Инструктор по выживанию Денис Барыбин считает, что достаточно будет знать, сколько одному взрослому человеку потребуется продуктов на 14 дней возможного карантина. При необходимости протянуть месяц умножаем количество на два и так далее. Рекомендации также дает Ксения Селезнева, врач-диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог, к. м. н.

Список этот ориентировочный и экстремальный. Рассчитан на взрослого мужчину так, чтобы хватило с избытком в условиях, когда изобилия в магазинах нет. Например, из муки можно испечь что-нибудь вместо хлеба. А вообще количество продуктов можно и уменьшить, если не занимаетесь активным физическим трудом или вообще сидите дома.

Насущный вопрос: грозят ли нам пустые полки в супермаркетах подобно Европе и США?

- Фотографии пустых прилавков публикуют из гипермаркетов типа «Ашан» или «Метро», - комментирует Андрей Карпов, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. - Это связано с тем, что из-за ажиотажного спроса работники магазинов просто не успевают выкладывать товар на полки. В магазинах такого формата люди в обычное время берут мелким оптом, а сегодня закупаются масштабнее. На складах товара полно. Пустые полки на Западе - следствие малого количества независимых игроков на рынке. В Москве доля сетевой торговли достигает 30 - 40% максимум. Остальное - иные форматы. Поэтому пустые полки нам не грозят.

На руку нам сейчас и импортозамещение. Мы стали производить намного больше своего мяса, тепличных овощей и фруктов. Остается проблема с семенами, их мы все еще закупаем за границей. Но так делают все страны, никто не обеспечивает себя полностью.

Что надо закупить.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Из-за ажиотажа сотрудникам магазинов отменили отпуска

- Мы увеличили объемы поставок социально значимых товаров со складов в магазины в 2 - 4 раза и скорректировали правила выкладки - некоторые товары будут выставляться паллетами, чтобы обеспечить возросший на них спрос, - комментирует «КП» представитель Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). - Вместе с этим мы увеличили количество персонала в магазинах, отменили все отпуска, изменили график работы и вывели на работу дополнительный персонал, перераспределили транспорт для развоза категорий повышенного спроса. Мы в режиме онлайн мониторим магазины и перенаправляем потоки товара в те магазины, где фиксируем особо повышенный спрос.

Подчеркиваем, что запасов на складах достаточно, цены стабильны, повышенные поставки продолжаются, и мы просим наших покупателей взвешенно подходить к созданию запасов с учетом стабильной доступности. При нехватке товаров на полке в магазине новая поставка будет сделана в течение дня.

Мы обеспечили сотрудников розницы перчатками и дезинфекторами, а также ожидаем в ближайшее время поставку защитных масок. Каждые три часа в наших магазинах проходит дезинфекция помещений, часто используемых поверхностей (тележки, дверные ручки и т. д.), а также вентиляционных систем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Побочка лечения коронавируса": Стало известно, почему люди во всем мире скупают туалетную бумагу

На насущный вопрос ответили журналисты и врачи

Вопрос, почему коронавирус вызвал повышенный спрос на туалетную бумагу, продолжает занимать пользователей соцсетей. Как пишут пользователи, "ладно бы покупали в России, но почему бумагу скупают и за рубежом, где никогда не сталкивались с советским дефицитом"? На "туалетную" тему уже создали бесчисленное множество мемов и анекдотов, но к разгадке тайны так и не приблизились (подробности)