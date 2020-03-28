В Москве за сутки сделали 6500 анализов на коронавирус

28 Март 2020 2020-03-28T18:45:10+03:00

А к началу апреля планируется исследовать до 10 тысяч проб в сутки

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В пятницу, 27 марта в Москве сделали 6500 исследований анализов на коронавирус. Городские лаборатории начали работу только на этой неделе. Всего их девять. Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что вначале цифра была в среднем 4000 исследований в сутки, но количество растет.

— На следующей неделе мы планируем выйти на объем более 10 тысяч исследований в сутки, — уточнила вице-мэр Ракова.

Чиновник добавила, что увеличилось число горожан, которым теперь проводят анализ на COVID-2019. Например, если раньше брали мазок лишь у пациентов с пневмонией, то теперь в обязательном порядке обследуют и их родственников. Заболевших ОРВИ также проверяют на наличие в организме новой инфекции. Однако лишь тех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания.

— В отдельных случаях анализ может быть взят у любого человека с симптомами ОРВИ — решение принимает врач, — добавили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU