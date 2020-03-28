В Москве умер пятый пациент с коронавирусом

28 марта в Москве скончался пятый пациент, у которого был обнаружен коронавирус Covid-2019. Погибшей было 69 лет. Об этом сообщает оперштаб по недопущению распространения инфекции.

Известно, что умершая была по профессии врачом-эпидемиологом. Преподавала в вузе. Принципиальный момент: с больными коронавирусной инфекций не контактировала. Значит, могла заразиться где-то в общественном месте.

Когда москвичку привезли в больницу, у нее подтвердили двухстороннюю пневмонию. Коронавирус часто вызывает именно такое осложнение.

— Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации. Однако спасти женщину не удалось. Пациентка также страдала кардиосклерозом, атеросклерозом второй степени и хроническим пиелонефритом, — сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее в столице в разные дни погибли еще четверо пациентов. Все они пожилые или имели хронические болезни.

По состоянию на 28 марта в столице зарегистрировано 817 случаев заболевания.За сутки число заболевших выросло на 144. Все пациенты находятся в инфекционных больницах. Кроме того, несколько тысяч человек под непосредственным наблюдением врачей или в режиме домашней самоизоляции.

Всего в Москве с начала распространения коронавируса из больниц выписали 18 человек, у которых ранее подтвердился диагноз.

Чтобы остановить распространение инфекции, в России решено приостановить работу магазинов и предприятий до 5 апреля. Впрочем, продуктовые магазины и ряд других учреждений продолжают работу.

Людей просят не покидать дома без крайней необходимости. Особое внимание к пожилым: им настоятельно рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. По статистике, основное число летальных исходов от заражения коронавирусом наблюдается именно в этой возрастной категории.

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