Назначен новый начальник управления президента по развитию инфраструктуры связи

28 Март 2020 2020-03-28T19:44:46+03:00

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Президент России Владимир Путин назначил Татьяну Матвееву на должность начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Об этом сообщается в Указе главы государства.

Также Андрей Липов освобожден от должности начальника Управления по ИКТ.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности главу Роскомнадзора. Такое решение было принято по просьбе самого Александра Жарова. Распоряжение об его увольнении опубликовано на официальном сайте кабмина. Кстати, с 2008 по 2012 года Жаров занимал должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций в России.

ИСТОЧНИК KP.RU