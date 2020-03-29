2020-03-29T00:55:46+03:00
В мире

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Об этом сообщило агентство Рёнхап
Ася КУЗНЕЦОВА
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КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моряКНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моряФото: REUTERS
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КНДР провела пуск "неопознанного снаряда" в направлении Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

- КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, - привёл Рёнхап заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ранним утром в понедельник, 9 марта, КНДР снова запустила сразу три ракеты в сторону Японского моря. Запуск "неопознанных снарядов" также зафиксировали южнокорейские военные. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (КНШ) сообщил, что запуск был произведен из района северокорейского города Сондок в провинции Хамген-Намдо.

3 марта министр обороны Японии Таро Коно объявил, что КНДР провела накануне испытания баллистических ракет малой дальности. К такому выводу пришли японские специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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