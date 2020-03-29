КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР провела пуск "неопознанного снаряда" в направлении Японского моря, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
- КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, - привёл Рёнхап заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что ранним утром в понедельник, 9 марта, КНДР снова запустила сразу три ракеты в сторону Японского моря. Запуск "неопознанных снарядов" также зафиксировали южнокорейские военные. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (КНШ) сообщил, что запуск был произведен из района северокорейского города Сондок в провинции Хамген-Намдо.
3 марта министр обороны Японии Таро Коно объявил, что КНДР провела накануне испытания баллистических ракет малой дальности. К такому выводу пришли японские специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU