Минобороны Японии рассмотрит связь между пуском ракет КНДР и коронавирусом

29 Март 2020 2020-03-29T06:09:46+03:00

Министр обороны Японии Таро Коно поручил военным проанализировать связан ли их запуск с сообщениями о вспышках коронaвируса в КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Министр обороны Японии Таро Коно поручил военным подробно изучить информацию о пуске КНДР баллистических ракет малой дальности, а также проанализировать связан ли их запуск с сообщениями о вспышках коронавируса в Северной Корее.

- Они бросают вызов международному сообществу в довольно-таки быстром темпе. Поступали сообщения о вспышках коронавируса в Северной Корее. Может ли это быть связано? Мы бы хотели детально изучить поступающую информацию, - цитирует телеканал NHK слова главы японского Министерства обороны.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по заявлению Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, КНДР провела пуск "неопознанного снаряда" в направлении Японского моря.

Предыдущие пуски снарядов со стороны КНДР были зафиксированы 2,9 и 21 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU