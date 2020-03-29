2020-03-29T06:09:46+03:00
В мире

Минобороны Японии рассмотрит связь между пуском ракет КНДР и коронавирусом

Глава ведомства Таро Коно назвал инцидент вызовом международному сообществу
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министр обороны Японии Таро Коно поручил военным проанализировать связан ли их запуск с сообщениями о вспышках коронaвируса в КНДРМинистр обороны Японии Таро Коно поручил военным проанализировать связан ли их запуск с сообщениями о вспышках коронaвируса в КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр обороны Японии Таро Коно поручил военным подробно изучить информацию о пуске КНДР баллистических ракет малой дальности, а также проанализировать связан ли их запуск с сообщениями о вспышках коронавируса в Северной Корее.

- Они бросают вызов международному сообществу в довольно-таки быстром темпе. Поступали сообщения о вспышках коронавируса в Северной Корее. Может ли это быть связано? Мы бы хотели детально изучить поступающую информацию, - цитирует телеканал NHK слова главы японского Министерства обороны.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по заявлению Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея, КНДР провела пуск "неопознанного снаряда" в направлении Японского моря.

Предыдущие пуски снарядов со стороны КНДР были зафиксированы 2,9 и 21 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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