Вирусолог спрогнозировал пик распространения коронавируса в России

29 Март 2020 2020-03-29T07:18:43+03:00

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Темпы распространения коронавируса в США и Италии, стран, где наибольшее число инфицированных, было очень быстрым. Еще в конце февраля-начале марта ситуация была под контролем и власти не могли предположить, с чем придется столкнуться: США- первые в мире по числу заболевших, а Италия - по числу погибших.

В России по данным на 28 марта заражены 1264 человека, погибли четверо, выписаны 49.

Чтобы не повторят "итальянский сценарий" распространения болезни, россиян попросили оставаться дома в ближайшую неделю. Это, вероятно, не остановит распространение совсем, но затормозит процесс. А вот, когда ждать пика, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН:

- Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа.

Эксперт считает, что разобщение людей, хоть и неприятная вещь психологически, но эффективная как способ замедления распространения темпов заболевания. При скачкообразном распространении инфекции, ляжет большая нагрузка на врачей, может появиться нехватка аппаратов для тяжело больных пациентов, как в Нью-Йорке.

ИСТОЧНИК KP.RU