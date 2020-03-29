2020-03-29T07:18:43+03:00
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик распространения коронавируса в России

В России зарегистрировано 1264 случая заболевания коронавирусом, 49 пациентов выписаны из больниц
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изоляция и домашний карантин помогут приостановить распространение болезниИзоляция и домашний карантин помогут приостановить распространение болезниФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Темпы распространения коронавируса в США и Италии, стран, где наибольшее число инфицированных, было очень быстрым. Еще в конце февраля-начале марта ситуация была под контролем и власти не могли предположить, с чем придется столкнуться: США- первые в мире по числу заболевших, а Италия - по числу погибших.

В России по данным на 28 марта заражены 1264 человека, погибли четверо, выписаны 49.

Чтобы не повторят "итальянский сценарий" распространения болезни, россиян попросили оставаться дома в ближайшую неделю. Это, вероятно, не остановит распространение совсем, но затормозит процесс. А вот, когда ждать пика, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН:

- Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа.

Эксперт считает, что разобщение людей, хоть и неприятная вещь психологически, но эффективная как способ замедления распространения темпов заболевания. При скачкообразном распространении инфекции, ляжет большая нагрузка на врачей, может появиться нехватка аппаратов для тяжело больных пациентов, как в Нью-Йорке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У выгуливающего собак королевы Великобритании лакея обнаружили коронавирус
В США подтвердили первую смерть младенца от коронавируса
Вирусолог спрогнозировал пик распространения коронавируса в России
Жена премьер-министра Канады сообщила, что вылечилась от коронавируса
В Москве 29 марта ожидается перепад температуры в 17 градусов
МОК и Япония определились с новой датой Олимпиады в Токио
Минобороны Японии рассмотрит связь между пуском ракет КНДР и коронавирусом
Солист "Little Big" исполнил на кухне "карантинную" версию своей песни
Назван новый востребованный среди россиян товар во время коронавируса
Трамп заявил, что необходимости в канатине в Нью-Йорке нет
Певица Валерия рассказала, что каждый день делает тесты на коронавирус
Коронавирус выявили у монаха на Афоне
В московском метро "переименовали" две станции из-за коронавируса
Экс-вратарь сборной Турции по футболу госпитализирован с коронавирусом
В Госдуме ответили на украинскую петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
В Чечне власти объявили строгий карантин
Тело министра финансов Гессена в Германии нашли на железнодорожных путях
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 570 тысяч
В России впервые возбудили уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу
"Сиди дома, детка": Александр Гудков написал песню и снял клип о самоизоляции
Из-за коронавирируса в Элисте введен режим ЧС
Власти Ватикана: у Папы Римского Франциска и ближайших помощников нет коронавируса
Карантин в Нью-Йорке по коронавирусу: Трамп не исключил введения жестких мер
В Москве 10 пациентов вылечились от коронавируса
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признался, что ежедневно сдает тест на коронавирус
Более 130 тысяч россиян вернулись из-за рубежа за неделю
Назначен новый начальник управления президента по развитию инфраструктуры связи