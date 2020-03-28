«Это катастрофа! На одном медике по 17-18 больных». Медсестра - о коронавирусной катастрофе в Нью-Йорке.

В США эпидемическая ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается день ото дня. На сегодня заболевшими числятся 104 007 человек. Из них выздоровели всего 869 человек. Жертвами COVID-2019 стали 1689 пациентов.

Управление за продовольствием и медикаментами США разрешило медицинской компании Abbott Laboratories запустить в продажу новый экспресс-тест на коронавирус. Он может определить наличие инфекции в организме уже через пять минут. Как заявляет сам производитель, новые тесты отличаются от тех, что использовались раньше. Они определяют наличие антител в крови человека. И через 13 минут пациент может уже получить окончательный результат на COVID-2019. Предыдущие тест-системы определяли наличие вируса в течение 4-8 часов.

Медсестра Лия Илиас работает в одной из больниц Нью-Йорка. Женщина записала обращение на русском языке, призвав серьезно отнестись к эпидемии коронавируса.

- Это катастрофа. 90% наших больных заражены коронавирусной инфекцией и переносят ее в тяжелой форме, - говорит медсестра. - Коронавирус уничтожает людей. Люди не могут дышать. Им все время требуется кислородная помощь. Многие находятся на ИВЛ. Не хватает оборудования, кислорода.

- Больницы построены по особым стандартам: между койками должно быть определенное расстояние. Поэтому в стенах выведено только определенное количество кислородных устройств. А количество больных огромное. Мы подключаем аппараты ко всем кислородным отверстиям, которые только вмонтированы в стены. Кому не требуется кислород в большом объеме, мы подаем его через носовые трубки из кислородных баллонов. Но они быстро заканчиваются, в течение нескольких часов и его надо регулярно менять.

- Больницы переполнены. Те люди, кто приходит с другими проблемами в больницу, находятся рядом с зараженными. Медикам нужно все время контролировать, чтобы они друг друга не перезаражали, - поясняет Лия Илиас. - В больницу надо идти, если вам трудно дышать, когда есть боль в груди, инсульт, инфаркт. Когда стоит вопрос о жизни и смерти. Сейчас в больницах нет никаких санитарных условий. Не хватает дезинфицирующих средств. Врачи и медсестры сами болеют, я сама недавно переболела. Только второй день как вышла на работу.

- В госпиталях нехватка масок. Медсестрам выделяют одну маску-респиратор, которая жутко давит на лицо, защитный фартук, специальные очки и шапочку. Маски выделяются на один, а то и несколько дней. Фартук и шапочка - на одни сутки. Все медработники перегружены работой. Медсестры работают на грани. Один человек обслуживает по 17-18 больных. Нет возможности пойти переодеться, перекусить или попить воды. Едим один раз в день. Все больные в тяжелом состоянии. А тут еще и их родственники постоянно звонят, спрашивают. Врачи физически не успевают отвечать на звонки. А люди часто звонят по пустякам. Но я одна работаю с 17 больными и порой не знаю, как помочь им, как помочь себе… Люди не понимают всей серьезности ситуации. Они не понимают, что пока я отвечаю на звонок, кому-то может стать плохо, - срывается на слезы медсестра.

- Прекратите ходить на всякие гулянки. Я слышала, что люди как ни в чем не бывало отмечают дни рождения, свадьбы. Ребята, это серьезно! Если будет большой поток больных с затрудненным дыханием, то мы просто не сможем всех обеспечить кислородом. Люди просто будут умирать. Ребята, сидите дома. Выходите только по нужде. Перестаньте жаловаться, что вам дома скучно. Люди умирают! - призвала всех опомниться медик.

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