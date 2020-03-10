Карантин в Италии по коронавирусу: до какого числа продлится в стране

Италия – самый большой в Европе очаг коронавируса Covid-19. К вечеру 9 марта зарегистрировано 9172 случая инфекции, 463 человека стали ее жертвами. При этом 724 итальянца успели от коронавируса излечиться. Власти объявили о национальном карантине по коронавирусу, который продлится, как минимум, до начала апреля.

В каких городах Италии обнаружен коронавирус и где больше всего случаев?

Ломбардия – провинция на севере Италии – больше всего пострадала от вспышки новой болезни. В столице Ломбардии, любимом российскими туристами Милане, зафиксировано 506 случаев (все цифры на вечер 9 марта, они меняется ежедневно). Однако “столицей” коронавируса на Апеннинах можно назвать город Бергамо – там заболели 1245 человек. В Кремоне и Лоди больше 900 случаев, в Брешии больше 700, в Павии почти три сотни.

Эмилия-Романья – самая популярная у наших отпускников провинция на Адриатическом побережье. Именно там находится Римини, “самый русский” курорт Италии. Она втором месте по числу зараженных Covid-19. В Римини случаев не так уж много, 164. Больше всего в Пяьченце (602), а также в Парме (279), больше сотни также в Модене и Реджио-Эмилии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

Венето – еще одно супертуристическое направление, в этой провинции 744 случая коронавируса. В Падуе 273, в Тревизо и Венеции более ста.

В других городах, куда часто ездят российские путешественники, больных Covid-19 уже не сотни, а десятки или даже единицы: Рим – 91, Неаполь – 55, Флоренция – 51, Генуя – 38, Пиза – 20, Палермо – 6, Бари – 6.

На всем острове Сицилия обнаружили пока 54 случая инфекции, а на Сардинии всего 19.

Площадь Святого Петра в Ватикане непривычно пустует.Фото: REUTERS

КАРАНТИН В ИТАЛИИ: КАК МЕРЫ КАСАЮТСЯ ТУРИСТОВ

- Запрещены поездки внутри Италии, если они не связаны с работой или состоянием здоровья. Понятно, что если у вас обратный билет на рейс из Рима, никто не запретит туда приехать. Но для экскурсий из города в город сейчас явно не время.

- Рестораны, кафе и бары работают только до 18 часов. И при условии, что посетители сидят на расстоянии не меньше метра друг от друга.

- Собор Святого Петра и площадь в Ватикане закрыты для туристов с 10 марта и до 3 апреля.

- Закрыты музеи, театры, ночные клубы и горнолыжные курорты.

- Футбольные матчи будут проходить без болельщиков.

- На границе Италии и Австрии начали контролировать здоровье путешественников – как в поездах, так и на автотрассах.

- За нарушение карантина грозит тюремное заключение до 3 месяцев или штрав в размере 206 евро.

Из-за коронавируса футбольные матчи в Италии сначала прошли при пустых трибунах, а затем и вовсе были отменены.Фото: REUTERS

КАКИЕ РЕЙСЫ В ИТАЛИЮ ОТМЕНЕНЫ И ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ ЗА БИЛЕТЫ

“Аэофлот” продолжает летать в Италию, но сократил количество рейсов. С 10 по 28 марта отменяются рейсы SU2406/2407 из Москвы в Рим и SU2416/2417 в Милан. При этом остаются четыре ежедневных рейса в Рим SU2402/2403, SU2418/2419, SU2408/2409, SU2404/2405 и два в Милан SU2410/2411 и SU2414/2415. “Аэрофлот” разрешает пассажирам и с билетами в/из Италии с 10 марта по 31 мая оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость, либо изменить дату вылета на любой день вплоть до 31 декабря 2020 года включительно, либо поменять машрут на любое другое направление "Аэрофлота" с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года без взимания штрафа (но возможна доплата из-за разницы в тарифах – например, если захотите поменять билет в Рим на Гавану, туда билет дороже). Это касается и тех, чьи рейсы не отменены – вполне понятно, что многие путешественники сейчас и сами не готовы лететь в Италию.

“Победа” отменила все свои рейсы в Италию с 11 по 31 марта. Российский лоукостер летает из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. Пассажирам предлагают вернуть полную стоимость или переоформить билет на рейсы "Аэрофлота" в Милан, Рим, Венецию и Болонью.

“Уральские авиалинии” отменили часть своих рейсов в Италию: из Москвы в Венецию (отменены все вылеты из “Домодедово” с 12 марта по 25 апреля) и Рим (это касается рейсов из “Жуковского” 14, 18, 21, 28, 30 марта и всех рейсов по понедельникам и средам с 1 до 25 апреля). Деньги за билеты на отмененные полеты вернут. Можно также поменять их на другие даты и маршруты. Рейсы “Уральских авиалиний” из Екатеринбурга в Рим были приостановлены еще раньше.

Utair с 6 по 17 марта сократила количество полетов из Москвы в Милан, остаются только два рейса в неделю, по средам и воскресеньям. Пассажиры отмененных рейсов могут получить деньги без штрафов либо поменять даты.

Сайт Минздрава Италии, где можно отслеживать актуальную информацию по коронавирусу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765494" frameborder="0"></iframe> Италия переживает крупнейшую за пределами Азии вспышку COVID-19.

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