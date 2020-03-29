2020-03-29T10:28:34+03:00
Политика

В России создали президиум правительства, его возглавил премьер Мишустин

В состав президиума вошли 20 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/ТАССМихаил Мишустин Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Премьер министр России Михаил Мишустин возглавил президиум правительства. Приказ о создании президиума опубликован на сайте кабина в воскресенье 29 марта, основанием его создания стала статья 29 Федерального конституционного закона "О Российской Федерации". Закон гласит:

- Для решения оперативных вопросов Правительство Российской Федерации по предложению Председателя Правительства Российской Федерации может образовать Президиум Правительства Российской Федерации.

Новый правительственный орган возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. В состав президиума вошли 20 человек, из них девять замов главы кабмина: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В президиум входят десять министров: глава МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель МИД Сергей Лавров, главы Минобороны Сергей Шойгу и Минюста Константин Чуйченко, министр труда Антон Котяков, главы Минпромторга Денис Мантуров, Минздрава Михаил Мурашко, Минэкономразвития Максим Решетников, Минфина Антон Силуанов.

Президиум наделен правом принимать решения большинством голосов, причем в правительстве имеют право отменить любое решение президиума. Постановления президиума не могут противоречить законам и актам, принятым правительством. Проводить заседания, согласно статье 29, президиум будет по мере необходимости, не на регулярной основе.

С чем связано создание президиума правительства, не сообщается. Вероятно, причиной стала пандемия коронавируса. Михаил Мишустин ранее заявил, что нарушителей карантина в России будут штрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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