Новым премьером может стать Михаил Мишустин: кто он такой?

Владимир Путин определился с кандидатурой нового премьера. Выбор пал на главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Возможный будущий премьер (его еще должны утвердить в Госдуме) родился в Москве в 1966 году. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». Доктор экономических наук.

15 января Владимир Путин предложил Михаилу Мишустину возглавить правительство России. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В начале 90-х Мишустин возглавлял Международный компьютерный клуб. В конце 90-х стал заместителем министра по налогам и сборам, потом возглавлял Роскадастр и Агентство по управлению особыми экономическими зонами. В 2008 году ушел в бизнес - стал президентом инвестиционной группы UFG. А в 2010-м вернулся на госслужбу, возглавив ФНС. И там совершил настоящую цифровую революцию. В инспекциях почти пропали очереди, число фирм-однодневок уменьшилось в разы, появились онлайн-кассы и личный кабинет налогоплательщиков - как юридических, так и физических лиц. Платить налоги стало проще, а уклониться от этой обязанности - сложнее.

2006 год. Первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев и руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаил Мишустин на выставке "Инфоком". Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин

Судите сами, в 2009 году налоговики собрали в федеральный бюджет 2,5 трлн рублей. А всего за 11 месяцев прошлого - 11,2 триллиона. Налоговые сборы при Мишустине росли каждый год. По сути, профицитная казна - это по большей части заслуга нового кандидата в премьеры.

Кстати, глава Федеральной налоговой службы давно состоял в ближнем кадровом резерве. Источники «КП» поговаривали, что он мог стать вице-премьером, отвечающим за цифровую экономику, еще в мае 2018 года. Но тогда это место отдали Максиму Акимову. Теперь понятно, почему. Видимо, готовили для Мишустина более амбициозные задачи.

КСТАТИ

"Нужно стать незаметными для налогоплательщиков и не мешать им работать"

В ноябре 2018 года Михаил Мишустин дал развернутое интервью «Комсомольской правде». Приводим несколько важных отрывков из него:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

Про закрывающиеся фирмы

«Вы говорите: давайте мы будем уклоняться от уплаты налогов, совершать преступление, которое карается, в том числе уголовным законодательством, а если вдруг нас поймают, мы закроем этот бизнес, потому что вы убиваете нелегальный бизнес. Мы сделали все возможное, чтобы бизнес чувствовал себя отлично. Мы ему, наоборот, помогаем. Если закроется нелегальный бизнес, это выгодно всем, и простым гражданам-потребителям, и государству, потому что бизнес будет конкурировать не за счет того, кто меньше уплатил налогов, а за счет наращивания производства, снижения издержек, снижения цен и повышения качества товара. Это и есть добросовестная конкуренция».

Про самозанятых

«По разным оценкам, у нас от 76 до 82 млн трудоспособных граждан. Из них только 52 млн платят налоги и официально получают доходы. Нужно цивилизованно, вежливо, без специальных пугалок, проверок или штрафов помочь этим не платящим налоги людям войти в легальное поле. Для этого мы и дали такой удобный инструмент».

О роли налоговой

«Нужно анализировать то, что происходит, чтобы стать незаметными в жизни налогоплательщика и не мешать людям работать. Сделать такие сервисы, которыми было бы удобно пользоваться. Но при этом нужен общественный договор. Чтобы мы с вами не заговаривали о справедливости или несправедливости, а понимали, что если есть закон об уплате налогов, то его надо исполнять».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754922" frameborder="0"></iframe> Путин встретился в Кремле с Мишустиным.Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьер-министра

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- Если я сейчас скажу какую-либо фамилию, это может послужить как хорошо, так и плохо для человека, которого я сейчас обозначу. Например, мне крайне импонирует работа в последние годы Федеральной налоговой службы. Просто супер, как импонирует. Заходить на сайт налоговой службы, она тебе до копейки говорит, сколько ты должен. Не надо никуда бежать, ничего. Вот заходишь - и пожалуйста (подробности)

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