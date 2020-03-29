Назван напиток, препятствующий поражению легких

29 Март 2020 2020-03-29T11:57:46+03:00

Врачи рассказали, что пить для повышения иммунитета и защиты от коронавируса

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Коронавирус опасен тем, что в первую очередь "бьет" по легким. Еще в декабре 2019 года, когда заболевание только появилось в китайском Ухане, врачи сообщили о появлении именно "новой формы вирусной пневмонии". Поэтому в группе риска люди с заболеваниями легких, курильщики, пожилые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания - у этой группы пациентов коронавирус может ухудшить течение основного заболевания.

Врачи дали совет, как защитить легкие от поражения. Поможет обильное питье, но особенно эффективно действует чай с куркумой.

- Специю также рекомендуется добавлять в различные блюда. Так, согласно ряду исследований, содержащийся в куркуме куркумин может защитить легкие от фиброза, вызванного облучением, химиотерапией и другими токсинами, приводит заявление медиков "Российская газета".

Куркумин эффективен при аллергической астме и даже раке легких за счет того, что действующее вещество подавляет воспаление.

Еще один совет, но уже от китайских врачей, - промывать после улицы нос. Эту процедуру на период пандемии рекомендуют сделать регулярной, также как мытье рук.

ИСТОЧНИК KP.RU