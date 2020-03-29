В посольстве рассказали, как россиянам попасть в Стамбул для вылета домой

29 Март 2020 2020-03-29T13:36:21+03:00

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Отдыхающие в Турции Россияне смогут улететь на Родину только из одного города - Стамбула. Рейсы выполняет компания "Аэрофлот". Но сложности могут возникнуть из-за того, что некоторые туристы находятся в других городах Турции, а власти ограничили перемещение людей внутри страны из-за коронавируса. Это значит, что так просто попасть в Стамбул не получится. Но в Посольстве Рф объяснили, как действовать в таких случаях:

- Россиянам для получения специального разрешения на переезд в Стамбул с целью вылета в Российскую Федерацию требуется обратиться в созданные в аэропортах и автовокзалах специальные комиссии, заявить цель следования в Стамбул и предъявить имеющийся билет в Россию. При этом необходимо быть готовыми к процедуре измерения температуры,- сказано в сообщении, размещенном на странице посольства в фейсбуке.

После этого, если документы и температура в норме, туристы выдают разрешение на приобретение билета. С этим документом нужно обратиться в билетную кассу. Автобусы отправляются при заполнении всех мест, их в салоне 20.

С 27 марта Россия отменяет все международные рейсы, за исключением тех, что необходимы для эвакуации пассажиров и вывоза иностранцев домой. На сайте kp.ru мы публиковали инструкцию для тех, кто застрял за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU