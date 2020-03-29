Андрей Воробьев о новых мерах по борьбе с коронавирусом: Соблюдайте домашний режим

29 Март 2020 2020-03-29T22:54:01+03:00

Глава Московской области напоминает гражданам не выходить на улицу без необходимости

Изменить размер текста: A A

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что слова "сидеть дома" - это не просто словосочетание, а лозунг, который теперь известен каждому.

Глава региона обратился к жителям с призывом соблюдать режим самоизоляции и как можно меньше находиться на улице.

- Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным мы приняли очередное и очень важное решение, которое предполагает ужесточение режимов, которые мы вводим с целью недопущения распространения коронавируса, - сказал губернатор.

Воробьев также отметил, что согласно последним данным, в области увеличилось число заболевших covid-19. На утро 29 марта число инфицированных возросло на 112.

- Мы активно занимаемся тем, чтобы система здравоохранения была готова, мобилизована, но вместе с тем мы не должны допустить того, чтобы у нас появились тяжелые или средней тяжести случаи. Для этого власти приняли необходимый ряд решений, которые предполагают нахождение дома каждой семьи. "Сидеть дома" - это лозунг, который теперь известен каждому. Но, к сожалению, некоторые предпочитают его игнорировать, - отметил глава Московской области.

По его словам, уже сегодня, 29 марта, с 8 часов вечера были закрыты все парки и детские площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU