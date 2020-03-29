Коронавирус в России, последние новости на 29 марта 2020: в России представили препарат против коронавируса

Число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 664 608. Умерло же на сегодняшний день 30 846 человек. А вот 140 156 человек побороли болезнь и были выписаны из больниц здоровыми.

В России на текущий момент выявлено 1 264 случаев заболевания. Согласно данным сайта стопкоронавирус, зафиксировано четыре смерти, а 49 человек здоровы. Погибло по официальной статистике портала - четверо.

Сообщаем последние новости о коронавирусе и мерах, принимаемых против него в России на утро 29 марта 2020 года.

Российские медики официально заявили о создании препарата против коронавируса. Мефлохин был разработан еще в 70-е годы прошлого века и входит в список основных лекарственных средств, рекомендованных ВОЗ для лечения и профилактики малярии. "КП" рассказала подробней, что это за препарат.

Начиная с 30 марта Россия полностью закрывает свои границы в рамках борьбы с коронавирусом. Остановлена работа всех пунктов пропуска, в том числе на границе с Белоруссией. Однако же, оглашен список тех, кто сможет въезжать в Россию.

А вот в Москве местная жительница спалила сбережения, обрабатывая их от коронавируса в микроволновке. В момент просто воспламенились ее 65 тысяч рублей.

Во время коронавируса по-своему на нынешнее состояние всего мира реагируют букмекерские конторы. Они принимают ставки на коронавирус. Что это может быть? Абсолютно разные варианты. Дом-2 не закроют, Слепаков и Шнур споют песни про инфекцию, или же что вакцину придумают до Нового года.

Вирус обнаруживают у многих людей. Так, в Москве у известного физика - подозрение на данную болезнь. Мишик Казарян находится в инфекционной больнице в Коммунарке. Там же - и миллиардер Игорь Сосин.

В Москве из-за коронавируса поменялось расписание электричек и поездов МЦД. "КП" собрала подробную информацию о том, что именно поменяется в столице.

К сожалению, требование сидеть по домам на режиме самоизоляции не до всех "доходит". Так, в Уфе подростки устроили «запретную» вечеринку в ночном клубе. Всех разогнали полицейские. Очень эмоционально призывет россиян оставаться дома и известная артистика и телеведущая Лариса Гузеева.