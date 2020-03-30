"Езжу по гостям, что нам будет?": Трёхкратная олимпийская чемпионка отказалась соблюдать карантин

30 Март 2020 2020-03-30T02:36:42+03:00

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова выступила против каких-либо мер по отношению к борьбе с распространением и рассказала, что сама его не соблюдает.

- Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходила по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа. Моему внуку год, его в четырех стенах держать было бы неправильно. Как карантин соблюдать то? Лучше жить как жилось и не забивать себе мозг, - сообщила Резцова в интервью "Спорт-Экспрессу".

Она также считает, что люди, поехавшие на пикники, не представляют собой угрозы, поскольку "никому не мешают" и "сидят семьями".

- Скоро нам запретят дышать, что ли? Такое ощущение, что кому-то просто хочется побольше запретить, - сетует спортсменка.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее объявил грядущую неделю нерабочей и призвал граждан страны оставаться дома в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Освобождённые от работы люди на выходных отправились на прогулки по городу и паркам. На следующий день власти Москвы ввели режим самоизоляции для всех жителей столицы. Теперь покидать дом можно будет только чтобы вынести мусор, погулять с собакой в радиусе 100 метров и дойти до ближайшего магазина или аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU