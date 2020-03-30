2020-03-30T06:50:49+03:00
В мире

В Нью-Йорке начнут штрафовать за несоблюдение дистанции

Нарушителям грозит штраф от $250 до $500
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что жителям крупнейшего американского мегаполиса, не соблюдающим социальную дистанцию, будут грозить штрафыМэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что жителям крупнейшего американского мегаполиса, не соблюдающим социальную дистанцию, будут грозить штрафыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жителей Нью-Йорка будут штрафовать за несоблюдение дистанции с другими людьми, если этого потребовал полицейский, а человек проигнорировал требование или заново его нарушил. Об этом заявил мэр американского мегаполиса Билл де Блазио.

Он отметил, что штраф для нарушителей дистанции будет составлять $250 - $500 и подчеркнул, что выписываться он будет только в крайних случаях.

- Если полицейский просит кого-то [держать дистанцию], а он не выполняет это требование или соглашается с ним, но позже вновь нарушает, то я считаю уместным, чтобы этому человеку был выписан штраф, - рассказал мэр.

Билл Де Блазио рассказал, что к вечеру воскресенья, 29 марта, в Нью-Йорке погибли уже 678 человек из 32 308 заражённых коронавирусом.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что если коронавирус унесёт менее 200 тысяч жизней американцев, это ещё будет хороший результат. Он также считает, что США достигнут дна 1 июня и начнут восстановление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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