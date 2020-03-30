2020-03-30T02:55:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп рассказал, сколько жизней унесёт коронавирус в США и когда начнётся восстановление

Президент Америки считает, что хорошим результатом станет меньше 200 тысяч смертей
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп заявил, что если коронавирус унесёт менее 200 тысяч жизней американцев, это ещё будет хороший результатПрезидент США Дональд Трамп заявил, что если коронавирус унесёт менее 200 тысяч жизней американцев, это ещё будет хороший результатФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что если коронавирус унесёт менее 200 тысяч жизней американцев, это ещё будет хороший результат.

Он также считает, что США достигнут дна 1 июня и начнут восстановление.

- Мы пока движемся к восстановлению 1 июня. Это будет подножие горы, 1 июня, может быть это будет раньше, если нам посчастливится, - сообщил Трамп на пресс-конференции 29 марта.

Пик смертности, по мнению Дональда Трампа, будет достигнут через две недели, сообщили РИА Новости.

Кроме того, президент США сообщил, что меры против распространения коронавируса, которые изначально были введены до 30 апреля, будут продлены.

Как сообщал сайт kp.ru, США вышли на первое место в мире по количеству заражённых коронавирусом. За последние сутки прирост инфицированных составил 7 195, достигнув 139 675 человек. В одном только штате Нью-Йорк заболели почти 60 тысяч человек и одна тысяча человек скончалась. Штат стал эпицентром распространения коронавируса по всей стране. Жертвами коронавируса в США стали почти 2,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пара прожила вместе 65 лет и умерла в один день от коронавируса
"Они должны платить!": Трамп заявил, что США не будут оплачивать безопасность семьи принца Гарри
Две маски, две пары перчаток, капюшон на скотче: китайские врачи показали, как одеваются на смену
Трамп рассказал, сколько жизней унесёт коронавирус в США и когда начнётся восстановление
"Езжу по гостям, что нам будет?": Трёхкратная олимпийская чемпионка отказалась соблюдать карантин
В МЧС предупредили москвичей о резком ухудшении погоды
В Украине министры финансов и здравоохранения подали в отставку
Медведев назвал коронавирус угрозой цивилизации
Рейс Сочи - Москва экстренно садится в Шереметьеве
Правительство изменило список непродовольственных товаров первой необходимости
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
Андрей Воробьев о новых мерах по борьбе с коронавирусом: Соблюдайте домашний режим
Песков: Путин продолжает работать в прежнем режиме
Соседи придумали, как доставлять пиво во время домашнего карантина
Зеленский заявил об упадке экономики и угрозе дефолта
В России презервативы подорожали сильнее гречки
Главный инфекционный врач США: в стране могут умереть до 200 тысяч человек
Названа смертельная опасность употребления грейпфрута
Коронавирус в США: за день в Нью-Йорке covid-19 заболели 7195 человек
Российские телеканалы объединились, чтобы удержать зрителей дома
Остров Пхукет полностью закроют для въезда из-за коронавируса