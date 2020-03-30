Трамп рассказал, сколько жизней унесёт коронавирус в США и когда начнётся восстановление

30 Март 2020 2020-03-30T02:55:55+03:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что если коронавирус унесёт менее 200 тысяч жизней американцев, это ещё будет хороший результат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Америки считает, что хорошим результатом станет меньше 200 тысяч смертей

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Президент США Дональд Трамп заявил, что если коронавирус унесёт менее 200 тысяч жизней американцев, это ещё будет хороший результат.

Он также считает, что США достигнут дна 1 июня и начнут восстановление.

- Мы пока движемся к восстановлению 1 июня. Это будет подножие горы, 1 июня, может быть это будет раньше, если нам посчастливится, - сообщил Трамп на пресс-конференции 29 марта.

Пик смертности, по мнению Дональда Трампа, будет достигнут через две недели, сообщили РИА Новости.

Кроме того, президент США сообщил, что меры против распространения коронавируса, которые изначально были введены до 30 апреля, будут продлены.

Как сообщал сайт kp.ru, США вышли на первое место в мире по количеству заражённых коронавирусом. За последние сутки прирост инфицированных составил 7 195, достигнув 139 675 человек. В одном только штате Нью-Йорк заболели почти 60 тысяч человек и одна тысяча человек скончалась. Штат стал эпицентром распространения коронавируса по всей стране. Жертвами коронавируса в США стали почти 2,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU