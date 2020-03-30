Синоптик рассказал, когда в европейской части России снова потеплеет

30 Март 2020 2020-03-30T07:08:38+03:00

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Потепление вернётся в центральную часть европейской России в будущий четверг, 2 апреля. Днём воздух прогреется до плюс 7-8 градусов. Потепление продолжится и в пятницу, и в субботу, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В понедельник, 30 марта, в центральный регион пришло резкое похолодание: сайт kp.ru сообщал о резком ухудшении погоды из-за метели с мокрым снегом и гололедицы. В течение дня температура может достичь минусовых значений, а порывы ветров будут достигать 12-17 метров в секунду. В МЧС москвичам также рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Однако Роман Вильфанд отметил, что к 2 апреля северные ветры сменятся на западные, и, хоть ночью температура и останется отрицательной, к выходным днём она будет достигать +10 градусов, рассказал синоптик РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU