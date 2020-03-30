2020-03-30T10:54:41+03:00
Экономика

Курс рубля на 30 марта 2020: доллар — выше 80, евро - 89

На открытии торгов Мосбиржи стал известен курс рубля на 25 марта 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Курс рубля на 30 марта 2020: доллар — выше 80, евро - 89Курс рубля на 30 марта 2020: доллар — выше 80, евро - 89Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На открытии торгов Московской фондовой биржи утром в понедельник, 30 марта 2020 года, ослаб по отношению к доллару и евро.

По отношению к американской валюте рубль потерял 1,4% в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов. Теперь стоимость доллара превысила отметки 80 рублей и оценивается в 80,29 рубля,

Рост европейской валюты составил 1,35% и по отношению к предыдущим торгам евро торгуется ужу почти по 90 рублей - 88,92 рубля.

Сайт kp.ru писал, что сегодня на ровне с иностранными валютами подешевела нефть. Цена на топливо марки WTI опустилась до 19,48 долларов за баррель впервые с 2002 года. По отношению предыдущем торга стоимость смеси снизилась на 8,5%. Нефть марки Brent снизилась на 6,1% и достигли отметки в 23,5 доллара за баррель.

Напомним, нефтяные котировки стали проседать на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19 и выхода России из договора по сокращению нефтедобычи ОПЕК+.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянинин: будем с каждым днем ужесточать контроль за соблюдением карантина
В Тюменской области снизят налоги для предприятий, пострадавших из-за коронавируса
Порядка 20 процентов москвичей игнорируют призывы к самоизоляции
В России с тяжелым состоянии находится 32 пациента с коронавирусом
Мишустин: 33,4 млрд руб. выделят на организацию койко-мест и на медоборудование
Многие россияне еще не перешли на режим самоизоляции
В России под наблюдением с подозрением на коронавирус находятся свыше 194,3 тыс. человек
В России предлагают запретить употреблять в пищу экзотических животных и рептилий
Тимошенко заявила о готовящейся на Украине "афере века"
Из-за коронавируса выросли на 2-3 дня сроки доставки продуктов из супермаркетов
Курс рубля на 30 марта 2020: доллар — выше 80, евро - 89
В марте россияне стали активнее искать работу
Нефть WTI подешевела до $19,48 впервые с 2002 года
Минздрав посоветовал больше ходить по дому во время самоизоляции по коронавирусу
Штрафы за нарушение карантина в России: максимальное наказание для граждан 40 тысяч рублей
В Минздраве сообщили, для кого наиболее опасен коронавирус