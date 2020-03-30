Курс рубля на 30 марта 2020: доллар — выше 80, евро - 89

30 Март 2020 2020-03-30T10:54:41+03:00

На открытии торгов Мосбиржи стал известен курс рубля на 25 марта 2020 года

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На открытии торгов Московской фондовой биржи утром в понедельник, 30 марта 2020 года, ослаб по отношению к доллару и евро.

По отношению к американской валюте рубль потерял 1,4% в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов. Теперь стоимость доллара превысила отметки 80 рублей и оценивается в 80,29 рубля,

Рост европейской валюты составил 1,35% и по отношению к предыдущим торгам евро торгуется ужу почти по 90 рублей - 88,92 рубля.

Сайт kp.ru писал, что сегодня на ровне с иностранными валютами подешевела нефть. Цена на топливо марки WTI опустилась до 19,48 долларов за баррель впервые с 2002 года. По отношению предыдущем торга стоимость смеси снизилась на 8,5%. Нефть марки Brent снизилась на 6,1% и достигли отметки в 23,5 доллара за баррель.

Напомним, нефтяные котировки стали проседать на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19 и выхода России из договора по сокращению нефтедобычи ОПЕК+.

ИСТОЧНИК KP.RU