2020-03-30T10:51:42+03:00
Экономика

Нефть WTI подешевела до $19,48 впервые с 2002 года

Стоимость смеси снизилась на 8,5%
Ксения АНУФРИЕВА
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Стоимость майских фьючерсов на WTI составила $19,48Стоимость майских фьючерсов на WTI составила $19,48Фото: REUTERS
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В Лондоне в ходе торгов на бирже цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель, побив минимальный рекорд 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость майских фьючерсов на смесь WTI по состоянию на 01:30 мск составила $19,48 за баррель, но менее чем через два часа цена нефти данной марки повысилась до $20,4.

Нефть марки Brent по состоянию на 03:03 мск снизилась на 6,1%. Смесь стоила $23,5 за баррель.

По данным торгов на 10:35 мск, цена фьючерса на нефть Brent снизилась почти на 8% - до 22,97 доллара за баррель.

Нефтяные котировки стали проседать на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции и выхода России из договора по сокращению нефтедобычи ОПЕК+.

Напомним, в пятнице сайт kp.ru писал о незначительном повышении цены на ресурс относительно уровня закрытия предыдущих торгов. В конце прошлой недели фьючерсы на североморскую смесь Brent выросли на 0,80%, достигнув отметки в 26,55 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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