В России девять пациентов погибли от коронавируса
Оперштаб сообщил, что в России из-за коронавируса погибли девять человек. За минувшие сутки был зафиксирован один летальный случай в Псковской области.
Всего, как сообщал сайт kp.ru, за последние сутки в стране было подтверждено 302 новых случая в 35 регионах. Таким образом, по состоянию на понедельник, 30 марта 2020 года, количество зараженных COVID-19 в России увеличилось до 1 836.
Больше всего заболевших - в столице, где только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 212 человек. На втором месте по числу новых случае заражения - Республика Коми с 15 новыми заболевшими за сутки.
При этом, в Москве на искусственной вентиляции легких находится почти 40% пациентов младше 40 лет. Таким образом статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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