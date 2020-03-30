В России девять пациентов погибли от коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T13:02:02+03:00

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Оперштаб сообщил, что в России из-за коронавируса погибли девять человек. За минувшие сутки был зафиксирован один летальный случай в Псковской области.

Всего, как сообщал сайт kp.ru, за последние сутки в стране было подтверждено 302 новых случая в 35 регионах. Таким образом, по состоянию на понедельник, 30 марта 2020 года, количество зараженных COVID-19 в России увеличилось до 1 836.

Больше всего заболевших - в столице, где только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 212 человек. На втором месте по числу новых случае заражения - Республика Коми с 15 новыми заболевшими за сутки.

При этом, в Москве на искусственной вентиляции легких находится почти 40% пациентов младше 40 лет. Таким образом статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей.

damedvedev Дмитрий Медведев обратился к россиянам из

ИСТОЧНИК KP.RU