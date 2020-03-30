2020-03-30T12:37:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года увеличилось до 1836

Количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года: за сутки появились 302 новых заболевших
Юлия САЛЬНИКОВА
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные.Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал новые данные.Фото: REUTERS
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В минувшие сутки в России выявили 302 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее число пациентов с опасным диагнозом увеличилось до 1836 человек. На данный момент известно о 9 погибших.

Больше всего заболевших - в столице. Только за сутки диагноз подтвердился у 212 человек. Поэтому власти столицы и Московской области ужесточили ограничительные меры, чтобы люди перестали заражаться друг от друга. Москвичам запретили покидать дома без уважительной причины. Если ты не идешь на работу, в ближайший магазин, выбросить мусор или выгулять собаку, то лучше оставаться дома, чтобы не пришлось объясняться с полицией.

Кстати, в правительстве одобрили штрафы для тех, кто не соблюдает режим изоляции. Максимальное наказание для граждан - 40 тысяч рублей, а минимальное 15 тысяч, тоже сумма солидная, чтобы расстаться с ней просто ради того, чтобы погулять на улице.

На втором месте по числу новых случае заражения - Республика Коми - за сутки 15 человек.

В минувшие сутки в России выявили 302 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Графика: стопкоронавирус.рф

В минувшие сутки в России выявили 302 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Графика: стопкоронавирус.рф

За сутки из больниц выписали еще одного заболевшего коронавирусом, общее число излечившихся достигло 66.

Ограничительные меры - это попытка избежать "итальянского сценария" распространения болезни. Поэтому в Москве готовы еще больше ужесточить контроль, а премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал регионам ввести аналогичные москоовским меры.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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ИСТОЧНИК KP.RU

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