Количество зараженных коронавирусом в России на 30 марта 2020 года увеличилось до 1836

В минувшие сутки в России выявили 302 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Таким образом, общее число пациентов с опасным диагнозом увеличилось до 1836 человек. На данный момент известно о 9 погибших.

Больше всего заболевших - в столице. Только за сутки диагноз подтвердился у 212 человек. Поэтому власти столицы и Московской области ужесточили ограничительные меры, чтобы люди перестали заражаться друг от друга. Москвичам запретили покидать дома без уважительной причины. Если ты не идешь на работу, в ближайший магазин, выбросить мусор или выгулять собаку, то лучше оставаться дома, чтобы не пришлось объясняться с полицией.

Кстати, в правительстве одобрили штрафы для тех, кто не соблюдает режим изоляции. Максимальное наказание для граждан - 40 тысяч рублей, а минимальное 15 тысяч, тоже сумма солидная, чтобы расстаться с ней просто ради того, чтобы погулять на улице.

На втором месте по числу новых случае заражения - Республика Коми - за сутки 15 человек.

В минувшие сутки в России выявили 302 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Графика: стопкоронавирус.рф

За сутки из больниц выписали еще одного заболевшего коронавирусом, общее число излечившихся достигло 66.

Ограничительные меры - это попытка избежать "итальянского сценария" распространения болезни. Поэтому в Москве готовы еще больше ужесточить контроль, а премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал регионам ввести аналогичные москоовским меры.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мишустин призвал ввести самоизоляцию по всей России и одобрил штрафы для нарушителей

Премьер назвал оправданными жесткие меры столичных властей (подробности)

Правда ли, что россияне уже переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией

Представитель отделения ВОЗ Мелита Вуйнович сказала, так ли это [видео]