2020-03-30T14:19:25+03:00
Общество

Количество рейсов, вывозящих россиян домой, будет сокращено с 31 марта

На данный момент из-за рубежа вернулось уже 150 тыс. наших сограждан
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Количество рейсов, вывозящих россиян домой, будет сокращено с завтрашнего дняКоличество рейсов, вывозящих россиян домой, будет сокращено с завтрашнего дняФото: Иван ВИСЛОВ
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Министр транспорта Иван Дитрих сообщил, что с 31 мая количество рейсов, вывозящих россиян домой, будет сокращено. При этом глава ведомства отметил, что Министерство иностранных дел России будет оперативно доводить до остающихся за границей россиян графики вылетов самолетов на родину.

«Принято решение о сокращении с завтрашнего дня количества рейсов, которые будут вывозить наших граждан», - сказал глава ведомства.

Дитрих пояснил, что такие меры нужны для того, чтобы каждого прилетающего в пунктах прилета можно было бы внимательно, «подробно встретить, отработать, обработать».

На сегодняшний день из-за рубежа вернулось уже 150 тыс. человек.

Напомним, с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Теперь самолет из других стран будут принимать в российских аэропортах только для возвращения наших граждан.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на данный момент многие российские туристы, из-за карантина застрявшие в других странах, в том числе Фиджи, откуда до России теперь можно добраться в лучшем случае с двумя пересадками, просят о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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