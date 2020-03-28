Застрявшие в Индии туристы: за нарушение карантина полицейские бьют палками и бросают в тюрьму

Ситуация с туристами из России и других стран, застрявшими в Индии из-за введения тотального карантина, по-прежнему сложная. По самым скромным подсчётам, в курортных зонах наподобие Гоа находятся до десяти тысяч выходцев из стран СНГ. И для местных жителей и полиции все они из желанных гостей в одночасье превратились в «потенциальных разносчиков коронавируса».

— Я изучаю Индию уже 25 лет, в иные годы проводила здесь по шесть месяцев — но никогда не видела такой агрессии, как сейчас. Всё поменялось буквально в три дня! — рассказывает «Комсомолке» индолог Виктория Дмитриева. — Недавно я видела иностранцев, с головы до пят замотанных в индийскую одежду. Ранее такое не то чтобы не случалось — но было нехарактерно. А тут — мне объясняют: наши теперь специально косят под местных, чтобы меньше было проблем. Отныне показаться здесь в европейской одежде — значит с большой вероятностью спровоцировать местных на агрессию, и хорошо, если только взглядом или словом. Повторю, такого никогда не было!

— Мы находимся в Гоа, создали тут нечто вроде штаба гражданской обороны, помогаем русскоязычным ребятам и девчатам выживать, — рассказывает местный координатор добровольной группы поддержки — Андрей Жалевич. — Ситуация тяжёлая, многие остаются без еды (магазины закрыты) и без крыши над головой. В Говардхане, например, полиция требует у владельцев гостиниц выгонять иностранцев. Хозяину отеля моих друзей звонили из полиции 4 раза: «выселяй чужаков»! И без разницы, что на родину рейсов нет, а теперь из-за карантина между штатами еще и до аэропорта не доехать.

— Меня выгнали 23 марта из отеля «Рамада» в Джайпуре: неоднократно звонили в номер, напоминая, что, пора, дескать, выметаться, потом пришёл полицейский для острастки. Хорошо, приютили друзья, — продолжает Виктория Дмитриева. — И такое происходит повсеместно — я знаю случай, когда из отеля вечером выставили женщину с четырьмя маленькими детьми — просто выбросили на улицу, не предоставляя никаких других вариантов.

Агрессию к европейцам проявляет и полиция. Читатель «КП» прислал фото: в Арамболе одного из туристов по имени Павел «полицаи» побили палками только за то, что тот «нарушил карантин», решив пойти в магазин (из этических соображений мы не называем его фамилию, но достоверность этого случая подтвердил координатор Андрей Жалевич).

Другого туриста, по имени Стас, за нарушение комендантского часа посадили в тюрьму; сейчас его делом тоже занимается местный добровольный штаб помощи соотечественникам.

Об эвакуационных рейсах для россиян и других выходцев из бывшего СССР, застрявших в Индии, по-прежнему ничего не известно.

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