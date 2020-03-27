Россия прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами
С пятницы, 27 марта, Россия на фоне стремительного распространения коронавируса COVID-19 во всем мире прекращает пассажирское авиасообщение с другими странами, это касается и чартерных рейсов.
Такое решение в четверг приняло российское правительство, чтобы не допустить распространения инфекции на территории нашего государства. Исключение сделано только для рейсов, связанных с возвращением россиян из заграничных поездок на Родину и с вывозом иностранных граждан в их страны.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, ранее пресс-служба кабинета министров сообщила, что теперь принимать решения о полетах для эвакуации иностранцев будет Росавиация, а выдавать разрешения на рейсы других категорий в каждом конкретном случае будет правительство. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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