Путин проведет телеконференции со своими полпредами в федеральных округах

30 Март 2020 2020-03-30T15:08:37+03:00

Президент и все органы власти продолжает работать в прежнем режиме

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В понедельник, 30 марта, президент России Владимир Путин проведет в режиме телеконференции совещание со своими полпредами в федеральных округах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента запланировано большое совещание с полпредами в федеральных округах. Оно будет проводиться посредством телеконференции», - сообщил представитель Кремля

Песков отметил, что сегодня граждане находятся на нерабочем режиме, но, как ранее говорилось, президент и все органы власти продолжает работать. Он уточнил, что сегодня у Путина запланировано еще ряд рабочих встреч непубличного характера, а встреча с полпредами начнется через один-два часа.

По словам пресс-секретаря, работа с полпредами будет осуществляться в рамках того, о чем Путин говорил в своем недавнем обращении.

Как уже ранее сообщил Песков, на нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля глава государства и администрация Кремля продолжают работать в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU