MAPS.ME поможет отправиться в виртуальное путешествие во время самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T14:39:22+03:00

Пользователи мобильного приложения MAPS.ME смогут отправиться в виртуальное путешествие по самым популярным местам мира Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Пользователи смогут бесплатно попасть в другие страны с помощью виртуального приложения

Изменить размер текста: A A

Пользователи мобильного приложения MAPS.ME смогут отправиться в виртуальное путешествие по самым популярным местам мира. Интерактивное путешествие сможет стать отличным времяпрепровождением для находящихся на самоизоляции.

Раздел «Актуальное» приложения пополнился карточкой «Онлайн-путешествия» с тематическими подборками на более 25 локаций. Не выходя из дома, можно осмотреть произведения искусства в Лувре, пройтись по Белому дому, посмотреть представление в опере или театре, постоять на вершине Ниагарского водопада или Колизей.

- В непростые времена, когда путешественники вынуждены сидеть дома на карантине, на помощь приходит наше приложение. Виртуальные путешествия не смогут заменять реальных эмоций от поездок, но помогут вдохновиться и выбрать места для отпусков на будущее, - отметил руководитель проекта MAPS.ME Евгений Лисовский.

Ранее сайт kp.ru писал, что сервис MAPS.ME запускал масштабную благотворительную акцию. На картах пяти городов России в MAPS.ME в начале года появились обозначения мест с контейнерами для сбора одежды нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU