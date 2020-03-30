ВКонтакте запустила раздел с предложениями товаров для самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T15:06:43+03:00

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В мобильном приложении социальной сети «ВКонтакте» появился новый раздел «Желания», в который пользователи смогут добавлять понравившиеся им товары из VK и AliExpress. Вишлист пользователя будет виден его друзьям: они смогут легко перейти к покупке и понять, что хочет получить в подарок и приятель или родственник. Среди товаров можно найти специальный раздел #лучшедома с товарами для самоизоляции, которые доставляются только из России.

- Мы окружены новостями о коронавирусной инфекции, распространяющийся по миру, и вынуждены оставаться дома на самоизоляции. В это непростое время важно радовать друг друга приятными подарками, исполнять мечты друзей и просить что-то полезное и понравившееся для себя. Особенно это актуально в плане необходимых во время эпидемии вещей: санитайзеров и средств личной гигиены, - отметила Ирина Денежкина, глава по электронной коммерции Вконтакте.

Раздел «Желания» будет опираться на интересы пользователя аккаунта и предлагать товары, которые могут ему понравиться или понадобиться. Товар, добавленные в вишлист, можно приобрести прямо внутри соцсети, не переходя на другие магазины.

Раздел доступен в меня мобильного приложения и по прямой ссылке: vk.com/wishlist.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что соцсеть ВКонтакте запустила новый раздел «Воспоминания», в котором увидеть записи и фото, размещённые в этот же день год или несколько лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU