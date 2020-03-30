2020-03-30T15:06:43+03:00
Умные вещи

ВКонтакте запустила раздел с предложениями товаров для самоизоляции

Российская соцсеть создала новый раздел для создания листа «желаний»
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вконтакте запустила новый раздел с вишлистомВконтакте запустила новый раздел с вишлистомФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В мобильном приложении социальной сети «ВКонтакте» появился новый раздел «Желания», в который пользователи смогут добавлять понравившиеся им товары из VK и AliExpress. Вишлист пользователя будет виден его друзьям: они смогут легко перейти к покупке и понять, что хочет получить в подарок и приятель или родственник. Среди товаров можно найти специальный раздел #лучшедома с товарами для самоизоляции, которые доставляются только из России.

- Мы окружены новостями о коронавирусной инфекции, распространяющийся по миру, и вынуждены оставаться дома на самоизоляции. В это непростое время важно радовать друг друга приятными подарками, исполнять мечты друзей и просить что-то полезное и понравившееся для себя. Особенно это актуально в плане необходимых во время эпидемии вещей: санитайзеров и средств личной гигиены, - отметила Ирина Денежкина, глава по электронной коммерции Вконтакте.

Раздел «Желания» будет опираться на интересы пользователя аккаунта и предлагать товары, которые могут ему понравиться или понадобиться. Товар, добавленные в вишлист, можно приобрести прямо внутри соцсети, не переходя на другие магазины.

Раздел доступен в меня мобильного приложения и по прямой ссылке: vk.com/wishlist.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что соцсеть ВКонтакте запустила новый раздел «Воспоминания», в котором увидеть записи и фото, размещённые в этот же день год или несколько лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин считает оправданным введение в Москве и Подмосковье режим ограничения и самоизоляции
Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью
Путин: Тем, кому больше 65 лет - необходимо оставаться дома
Путин поручил привлечь студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом в России
Путин поручил создать резерв лекарств для борьбы с коронавирусом
"береженого Бог бережет": Путин призвал не боятся избыточных мер
Путин поручил провести полную инвентаризацию аппаратов ИВЛ
Путин сообщил о необходимости развернуть дополнительные центры диагностики
К борьбе с коронавирусом подключили роботов
Слуцкий: Карантин в Европарламенте не помогает справиться с неизлечимой болезнью - русофобией
Трамп собирается провести телефонный разговор с Путиным 30 марта
В России выплаты по безработице увеличены до 12 тысяч рублей
Правительство РФ создало координационный центр, где будут выявлять и опровергать фейки о коронавирусе
Михаил Попов назначен заместителем секретаря Совбеза России
Роскачество рассказало, как убедить дедушек и бабушек соблюдать карантин
Король Таиланда на карантине из-за коронавируса: арендовал немецкий отель и заселился туда с гаремом из 20 девушек
Дачники смогут самостоятельно заказывать кадастровые работы
СК начал проверку из-за распространения фейка о комендантском часе в Московской области
ВКонтакте запустила раздел с предложениями товаров для самоизоляции
Оргкомитет объявил, что открытие Олимпиады состоится 23 июля 2021 года