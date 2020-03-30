СК начал проверку из-за распространения фейка о комендантском часе в Московской области
В Следственном комитете сообщили о начале проверки по факту распространения ложной информации о комендантском часе в Московском регионе, которые якобы собирались ввести в качестве ограничительных мер, которые позволили бы уменьшить распространение коронавируса COVID-19.
«Проводится доследственная проверка по факту распространения недостоверной информации, связанной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», - сообщила старший помощник столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Накануне начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в качестве ограничительных мер никакого комендантского часа в Московской области вводиться не будет.
Напомним, слухи о комендантском часе появились 29 марта, сразу же после того, как был введен домашний режим самоизоляции. Жителей Подмосковья, независимо от возраста, обязали находиться дома. Позже в соцсетях стали появились видео машин с громкоговорителями, которые въехали между высотными домами и стали объявлять о введении комендантского часа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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