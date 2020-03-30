2020-03-30T02:41:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Московской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Жителей Московской области отправили на самоизоляцию с 30 марта 2020 года. Как будет действовать всеобщий режим
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Для жителей Московской области объявили всеобщий режим самоизоляции на дому с 30 марта 2020 годаДля жителей Московской области объявили всеобщий режим самоизоляции на дому с 30 марта 2020 годаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Для жителей Московской области объявили всеобщий режим самоизоляции с 30 марта 2020 года. Эта мера, по словам губернатора Андрея Воробьева, необходима для предотвращения распространения коронавируса в регионе. В Московской области зарегистрированы 112 случаев.

Как будет действовать всеобщий режим самоизоляции в Московской области? Посидеть дома должны будут все, несмотря на возраст. Выйти из квартиры можно только в пяти случаях: нужна экстренная медицинская помощь, прямая угроза жизни и здоровью, поездка на работу и обратно (если она не приостановлена), поход в ближайший продуктовый магазин, банк или аптеку, выгул домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от дома), вынос мусора.

- С 20 часов мы закрываем все парки, детские площадки, — добавил Андрей Воробьев.

Однако стоит отметить, что режим нахождения дома не ограничивает права граждан на въезд/выезд в Московскую область. Речь идет только о том, что нельзя без веской причины выходить из дома.

До какого числа жителям Подмосковья нужно будет находиться на самоизоляции? На этот вопрос пока ответа нет. Как минимум до 3 апреля, после – решение губернатор Андрей Воробьев будет принимать, исходя из данных эпидемиологической ситуации в Московской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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