Всеобщий режим самоизоляции в Московской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Для жителей Московской области объявили всеобщий режим самоизоляции с 30 марта 2020 года. Эта мера, по словам губернатора Андрея Воробьева, необходима для предотвращения распространения коронавируса в регионе. В Московской области зарегистрированы 112 случаев.

Как будет действовать всеобщий режим самоизоляции в Московской области? Посидеть дома должны будут все, несмотря на возраст. Выйти из квартиры можно только в пяти случаях: нужна экстренная медицинская помощь, прямая угроза жизни и здоровью, поездка на работу и обратно (если она не приостановлена), поход в ближайший продуктовый магазин, банк или аптеку, выгул домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от дома), вынос мусора.

- С 20 часов мы закрываем все парки, детские площадки, — добавил Андрей Воробьев.

Однако стоит отметить, что режим нахождения дома не ограничивает права граждан на въезд/выезд в Московскую область. Речь идет только о том, что нельзя без веской причины выходить из дома.

До какого числа жителям Подмосковья нужно будет находиться на самоизоляции? На этот вопрос пока ответа нет. Как минимум до 3 апреля, после – решение губернатор Андрей Воробьев будет принимать, исходя из данных эпидемиологической ситуации в Московской области.

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