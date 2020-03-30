2020-03-30T14:41:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Комендантский час в Московской области: введут ли из-за коронавируса в городе?

В МВД ответили будут ли вводить комендантский час в Московской области
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Слухи о комендантском часе в Подмосковье появились 29 марта.Слухи о комендантском часе в Подмосковье появились 29 марта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Комендантский час в Московской области не будет вводиться в качестве ограничительных мер, которые позволили бы уменьшить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Слухи о комендантском часе в Подмосковье появились 29 марта, сразу же после того, как был введен домашний режим самоизоляции. Жителей Подмосковья, независимо от возраста, обязали находиться дома. Исключением являются только следующие случаи: обращение за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, поездка на работу и обратно (если она не приостановлена), поход в ближайший продуктовый магазин, банк и салон связи, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, вынос мусора.

Пока жители области изучали новые правила, по которым предстоит жить до 3 апреля (дальше срок может быть продлен), в соцсетях стали появляться видео машин с громкоговорителями, которые въехали между высотными жилыми домами и стали объявлять о введении комендантского часа, который предусматривает запрет выходить на улицу в период с 20.00 до 8.00. Пи этом из машин выходили люди в форме сотрудников МВД. Через несколько часов последовало опровержение.

- На территории Московской области комендантский час не вводился, - прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. - Сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости

соблюдения режима самоизоляции.

За распространение недостоверной информации в отношении сотрудников МВД уже начата служебная проверка.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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ИСТОЧНИК KP.RU

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