2020-03-30T23:46:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Скворцова рассказала о российском лекарстве от коронавируса

Глава ФМБА отметила, что препарат «Мефлохин» легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ФМБА проводит исследования препарата «Мефлохин» вместе с Институтом микробиологии Министерства обороныФМБА проводит исследования препарата «Мефлохин» вместе с Институтом микробиологии Министерства обороныФото: Олег ЗОЛОТО
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что разработанный российскими специалистами препарат против коронавируса COVID-19 «Мефлохин» помогает при лечении инфекции. Она отметила, что это средство легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием.

Глава ФМБА пояснила, что «Мефлохин» и гидрохлорид — это «аналоги обозначенных препаратов хина против малярии, но существенно меньшей токсичности».

«Уже в микроконцентрациях (десять ммоль на литр) этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани», - сказала Вероника Скворцова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она уточнила, что у ФМБА есть около трех тысяч упаковок «Мефлохина» для клинических исследований, которые проводятся совместно с Институтом микробиологии Министерства обороны. В ближайшее время Агентство передаст препарат в больницу в Коммунарке, куда в Москве поступают все пациенты с подозрением на коронавирус.

10 шагов по профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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