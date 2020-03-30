Скворцова рассказала о российском лекарстве от коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T23:46:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что разработанный российскими специалистами препарат против коронавируса COVID-19 «Мефлохин» помогает при лечении инфекции. Она отметила, что это средство легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием.

Глава ФМБА пояснила, что «Мефлохин» и гидрохлорид — это «аналоги обозначенных препаратов хина против малярии, но существенно меньшей токсичности».

«Уже в микроконцентрациях (десять ммоль на литр) этот препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани», - сказала Вероника Скворцова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она уточнила, что у ФМБА есть около трех тысяч упаковок «Мефлохина» для клинических исследований, которые проводятся совместно с Институтом микробиологии Министерства обороны. В ближайшее время Агентство передаст препарат в больницу в Коммунарке, куда в Москве поступают все пациенты с подозрением на коронавирус.

10 шагов по профилактике коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главврач больницы из Коммунарки: Мы лечим коронавирус с помощью средства от ВИЧ и закона Ньютона

Главврач спецбольницы на «Коммунарке» рассказал, что эти методы позволяют не доводить до искусственной вентиляции легких даже тяжелых больных (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU