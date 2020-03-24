«Как больница? - Космос!»: Путин приехал в «коронавирусную» клинику в Коммунарке

Президент России завершил совещание с членами штаба по борьбе с коронавирусом словами «Поедем, посмотрим Коммунарку», и даже сидевшие за столом не поняли, что он имеет ввиду не стройплощадку новой клиники, а именно больницу, куда сейчас доставляют зараженных вирусом. И тем не менее уже через полчаса Путин появился в Коммунарке в спортивном костюме с логотипом школы «Самбо-70».

Уже через полчаса после совещания Путин появился в Коммунарке в спортивном костюме с логотипом школы «Самбо-70». Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Как вам больница? - спросил он у главного врача больницы Дениса Проценко.

- Космос! - ответил доктор. - За мир не буду говорить, но учился я и обменивался опытом в Европе. Она, конечно, на порядок лучше.

- Чем европейские? - уточнил Путин.

- Да! Экстренный случай и не пришлось ничего строить, настраивать, - подтвердил Проценко.

Президент надел специальный костюм желтого цвета, маску с респиратором и прошел по палатам.

Президент проинспектировал форпост борьбы с эпидемией и пообщался с врачами. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Хочу вас поблагодарить за то, как устроена работа в вашем учреждении, - обратился он к главврачу. - Передайте самые теплые слова благодарности всему вашему коллективу. Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах, все работает как часики, как хороший, слаженный механизм. Люди знают, что делать, все у них есть. Тяжелые больные - уход за ними очевидный, сразу несколько человек вокруг них работают. Я знаю по себе, как важно организовать работу, у вас это получилось.

Президент поинтересовался, какие есть у врачей предложения по организации работы по борьбе в коронавирусом.

- Описано два сценария - азиатский, когда это все стихает, и итальянский, когда все нарастает, - рассказал Проценко. - Москва пошла по итальянскому, мы готовы превратить все наши 600 коек в реанимационные. Если мы по китайскому пути пойдем все в мае-июне оборвется, врачи будут самые радостные. Но готовиться надо к самому тяжелому.

Владимир Путин, главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко (второй справа), мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения многопрофильного медицинского центра "Новомосковский". Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Мы говорим нашим коллегам в регионах, что надо готовиться к сложному, - поддержал его Собянин. - Если минуют нас эти проблемы, ну и слава богу.

- Мы сегодня уже об этом и говорили, - сказал Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768491" frameborder="0"></iframe> Путин прибыл в больницу в Коммунарке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пациент коронавирусной больницы рассказал о встрече с Путиным

Навестить больных в Коммунарке, которые слегли с подозрением на китайский вирус, приехал Владимир Путин. Президент ходил по палатам в спецзащите — такие меры безопасности. Одним из пациентов, которого проведал Путин - москвич Дмитрий Гаркави. «КП» позвонила ему, чтобы узнать, как проходила встреча (подробности)

РЕПОРТАЖ

Собянин предложил президенту отправить пожилых людей на карантин по всей России

Путину доложили о борьбе с коронавирусом (подробности)

КСТАТИ

Главврач больницы из Коммунарки: Мы лечим коронавирус с помощью средства от ВИЧ и закона Ньютона

Главврач спецбольницы на «Коммунарке» рассказал, что эти методы позволяют не доводить до искусственной вентиляции легких даже тяжелых больных (подробности)