Главврач больницы из Коммунарки: Мы лечим коронавирус с помощью средства от ВИЧ и закона Ньютона

В Москве все пациенты с подозрением на коронавирус поступают в городскую клиническую больницу №40 на “Коммунарке”. Денис Проценко, главный врач этого больничного комплекса, оказался на передовом рубеже борьбы с новой угрозой. Он дал интервью каналу RT в программе Антона Красовского «Эпидемия». Мы цитируем самое главное.

Родителям сказал: увидимся в сентябре

По мнению Проценко ситуация становится серьезной, потому что начал увеличиваться средний возраст больных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767732" frameborder="0"></iframe> Главврач инфекционной больницы в Коммунарке предположил, когда в России искоренят коронавирус.

- Раньше у нас были только так называемые «итальянцы» - парни и девчонки, которые приехали из Италии, - поясняет главный врач, - Теперь средний возраст стал с 35 лет двигаться к 39 годам, уже появляются пожилые пациенты, в этом случае мы должны быть настороже. Сейчас в нашей больнице 6 возрастных пациентов. Один из них в отделении реанимации интенсивной терапии, но никого нет на аппарате искусственной вентиляции легких. Это тот рубикон, который бы мне не хотелось переходить.

Врач предположил, что есть несколько вариантов развития ситуации с коронавирусом в России: «Если мы пойдем по китайскому сценарию, все затихнет в мае-июне. Если пойдем по линии итальянского взрыва, то окончание пандемии в сентябре будет считаться хорошей историей. Я своим родителям, которых навещаю раз в неделю (а созваниваемся ежедневно) сказал: увидимся в сентябре».

Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Признаки коронавируса: лихорадка и сухой кашель без мокроты

То, что пока число заболевших в России растет не по экспоненте (в отличие от Италии) это не чудо, уверен Денис Николаевич. Это результат “драконовских” мер, которые используются в Москве в отношении карантина, самоизоляции и отработки контактов заболевших людей. У нас очень хорошие эпидемиологические расследования, глубоко изучаются все круги контактов и пока эпидемиологи видят, что пациенты с коронавирусом либо сами приехали из-за границы, либо общались с родственниками, вернувшимися из дальних стран.

- Клиническая картина болезни: лихорадка (высокая температура больше 38), сухой кашель без мокроты. - рассказывает главный врач. - У большинства людей [симптомы] COVID проходит сам по себе на фоне однократного приема парацетамола. Встречается тяжелая форма: сочетание лихорадки, сухого кашля, появление одышки и возникновение очень тревожного признака - снижение напряжения кислорода в артериальной крови. Это происходит потому, что очень большой объем легочной ткани включается в это вирусное поражение и она перестает выполнять свою основную функцию - перенос кислорода извне в кровь. Следовательно, возникает компенсаторная одышка, потому что организму кислорода не хватает.

В Москве все пациенты с подозрением на коронавирус поступают в городскую клиническую больницу №40Фото: REUTERS

Пациентов лечат препаратом от ВИЧ

Спецбольница на Коммунарке укомплектована аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и аппаратами ЭКМО, которые насыщают кровь тяжелых пациентов кислородом (пока не было необходимости их применять). Но опыт итальянских и китайских врачей подсказал, что хорошие результаты дает простой прием: переворот пациента с положения «на спине» в положение «на животе».

- На нас на всех действует закон Ньютона, следовательно, он действует и на ту жидкость, которая накапливается у нас в легких, - объясняет доктор Проценко. - Она скапливается в задних базальных отделах, поджимает легкие и ухудшает газообмен. Поэтому переворот это один из надежным приемов, который позволяет пережить критическую ситуацию и избежать ЭКМО, потому что это достаточно тяжелая технология.

У нас был протокол: сначала кислород потом интубация (ИВЛ), затем поворот на животе. Мы поменяли шаги: начинаем с кислорода, если не добились эффекта - переворачиваем пациента на живот и пока обходимся без интубации трахеи. Мы успешно использовали эту схему у нашего первого тяжелого больного. Он 9 суток находился в отделении реанимации с кислородом в положении на животе с постоянным присутствием врачей и медсестер. Ему 44 года - не группа риска, но у всех есть свои предрасположенности. Он курил. Кстати, большая часть итальянских фатальных случаев - пожилые мужчины-курильщики.

При лечении тяжелых пациентов с подтвержденным COVID используют комбинированную антиретровирусную терапию. Она применяется в том числе и при лечении ВИЧ. На эту мысль врачей навел опыт китайских коллег, которые в разгар эпидемии хаотично лечили пациентов разными препаратами. Оказалось, что в группе пациентов, которых лечили препаратом “Калетра”, есть эффект. Естественно, возможность применения этого лекарства для лечения коронавируса обсуждалось с московскими вирусологами и инфекционистами.

Спецбольница в Коммунарке укомплектована аппаратами искусственной вентиляции легких. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Столица готова отразить атаку коронавируса

Московская система здравоохранения принимает сверхмеры, чтобы во всеоружии встретить COVID-19. Столица располагает 5 тысячами единиц аппаратов ИВЛ. На случай негативного сценария ряд больниц готовы перепрофилировать стационары для лечения больных COVID. Это 52-я больница, где находится ЭКМО-центр, который дополнительно насытили аппаратами вентиляции легких, и больница №68 больница. Опыт “Коммунарки” показывает, что перепрофилировать больничный комплекс можно за 10 часов. Главное, что уже отработана поведенческая и медицинская модель. Если коронавирус прорвется через первую линию перепрофилированных больниц, есть мультидисциплинарные команды, которые могут приехать в любую больницу и развернуть там обучение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766708" frameborder="0"></iframe> Первая в России больница для лечения коронавируса.В Москве продолжается строительство суперсовременного медцентра для больных китайским коронавирусом

- У нас есть главное - понимание того, как надо действовать, - говорит главврач “Коммунарки”. - Есть грамотный штаб, обученные кадры, протоколы лечения и есть команда молодых ребят-волонтеров, которые готовы работать и не спрашивать, сколько нам заплатят.

Тем не менее, доктор Проценко считает разумной идею закрыть Москву, остановить движение метро и отменить каршеринг (там тоже могут контактировать и обмениваться вирусами множество людей). Как врач. он считает, что надо исходить из самого неблагоприятного сценария. «Лучше перебдеть и выглядеть смешными, чем недооценить угрозу,» - говорит доктор Проценко.

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