31 Март 2020 2020-03-31T05:32:48+03:00

При подготовке законопроекта в Госдуме уточнили порядок взимания налога на проценты по вкладам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Бюджетный Комитет Государственной Думы 30 марта рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении норму о введении налога с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей.

Причем во время подготовки законопроекта в Госдуме уточнили порядок уплаты нового налога. В поправках к документу говорится, что стандартные 13% будут взиматься по ключевой ставке Банка России, «действующей на первое число налогового периода», и «рассчитанной как произведение одного миллиона рублей». Отмечается также, что налогом не будут облагаться депозиты со ставкой менее одного процента, а также эскроу-счета, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новая налоговая норма касается только процентов, которые получает вкладчик – как с рублевых или валютных счетов в банках, так и с инвестиций в облигации. Взимать такой налог начнут с доходов за 2021 год, а первые уведомления о его уплате придут только в 2022 году.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором рассказал о предпринимаемых правительством мерах борьбы с распространением коронавируса и поддержки населения, а также предложил ввести новый налог на проценты с вкладов состоятельных людей.

Глава государства подчеркнул, что такая мера затронет лишь около одного процента вкладчиков, а условия для размещения средств в российских банках «по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768721" frameborder="0"></iframe> Обращение Путина в связи с коронавирусом: полная версия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Налог солидарности: государство заработает 150 миллиардов рублей на вкладах миллионеров

Однако пока у экспертов остается много вопросов, как будут собирать эти деньги (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU