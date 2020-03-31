2020-03-31T05:32:48+03:00
Экономика

В Госдуме уточнили порядок взимания налога на проценты по вкладам

Ранее бюджетный Комитет ГД одобрил нововведение и рекомендовал парламентариям принять законопроект во втором чтении
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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При подготовке законопроекта в Госдуме уточнили порядок взимания налога на проценты по вкладамПри подготовке законопроекта в Госдуме уточнили порядок взимания налога на проценты по вкладамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бюджетный Комитет Государственной Думы 30 марта рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении норму о введении налога с процентов по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей.

Причем во время подготовки законопроекта в Госдуме уточнили порядок уплаты нового налога. В поправках к документу говорится, что стандартные 13% будут взиматься по ключевой ставке Банка России, «действующей на первое число налогового периода», и «рассчитанной как произведение одного миллиона рублей». Отмечается также, что налогом не будут облагаться депозиты со ставкой менее одного процента, а также эскроу-счета, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новая налоговая норма касается только процентов, которые получает вкладчик – как с рублевых или валютных счетов в банках, так и с инвестиций в облигации. Взимать такой налог начнут с доходов за 2021 год, а первые уведомления о его уплате придут только в 2022 году.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором рассказал о предпринимаемых правительством мерах борьбы с распространением коронавируса и поддержки населения, а также предложил ввести новый налог на проценты с вкладов состоятельных людей.

Глава государства подчеркнул, что такая мера затронет лишь около одного процента вкладчиков, а условия для размещения средств в российских банках «по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире».

Обращение Путина в связи с коронавирусом: полная версия.

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Однако пока у экспертов остается много вопросов, как будут собирать эти деньги (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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