Синоптики рассказали, когда придет способная затормозить распространение коронавируса погода

31 Март 2020 2020-03-31T07:51:39+03:00

Коронавирус может быть зависим от температуры и влажности Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На выживаемости вируса может повлиять не только температура, но и влажность, а также солнечная активность

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Синоптики назвали сроки прихода погоды, способной затормозить распространение коронавируса.

Хотя исследований о том, как именно влияет та или иная погода на вирус, пока нет, но ученые установили, что в определенных условиях вирус вирус выживает хуже: высокая температура, низкая влажность и высокая солнечная активность.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что ждать, когда будут созданы такие условия, стоит в июне.

- Если говорить о температуре 25-28, то она на юге европейской территории устанавливается в начале июня по климатическим данным. Конечно, бывают отдельные дни с такой температурой, но в среднем по климату - это начало июля,- сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Он добавил, что в Москве средняя температура июля 23-25 градусов, но до 23 градусов температура может повышаться уже в мае и июне, правда, это всего лишь в отдельные дни.

Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко интервью КП в TikTok подтвердил, что солнце действительно способствует снижению распространения вируса. Но для этого нужна действительно высокая температура. При этом ждать, что с приходом лета вирус погибнет сам собой, не стоит - заболевание уже сейчас активно распространяется в жарких странах - Израиле, Таиланде.

ИСТОЧНИК KP.RU