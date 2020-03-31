2020-03-31T09:13:44+03:00
Общество

В больницу в Коммунарке поступило 28 пациентов с коронаиврусом

Число пациентов с коронавирусом в больнице № 40 сократилось с со 193 до 186 за счет вылечившихся людей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Смертельных случаев в больнице в Коммунарке за сутки не былоСмертельных случаев в больнице в Коммунарке за сутки не былоФото: REUTERS
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В больницу в Коммунарке за сутки поступило 28 пациентов с коронавирусом. Об этом 31 марта сообщил главный врач больницы № 40 Денис Проценко.

Показатели по числу инфицированных в этом медучреждении сокращаются. С одной стороны стало больше излечившихся- за сутки выписаны 62 человека, тогда как вчера было всего 8.

С другой - число пациентов с COVID -19 не увеличилось: 31 марта было столько же новых больных, сколько и 30 марта, 28 человек.

- В больнице с диагнозом COVID находятся 186 пациентов: 59 подтверждённых, 127 вероятных,- сообщил в фейсуке Денис Проценко.

Днем ранее таких пациентов было 193.

В реанимации на сегодняшний день остаются 22 человека, из них пятеро на искусственной вентиляции легких, четверо из них с коронавирусом.

Смертельных случаев за стуки в больнице не было.

Всего в России по данным оперштаба 1836 инфицированных коронавирусом людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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