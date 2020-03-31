В больницу в Коммунарке поступило 28 пациентов с коронаиврусом
В больницу в Коммунарке за сутки поступило 28 пациентов с коронавирусом. Об этом 31 марта сообщил главный врач больницы № 40 Денис Проценко.
Показатели по числу инфицированных в этом медучреждении сокращаются. С одной стороны стало больше излечившихся- за сутки выписаны 62 человека, тогда как вчера было всего 8.
С другой - число пациентов с COVID -19 не увеличилось: 31 марта было столько же новых больных, сколько и 30 марта, 28 человек.
- В больнице с диагнозом COVID находятся 186 пациентов: 59 подтверждённых, 127 вероятных,- сообщил в фейсуке Денис Проценко.
Днем ранее таких пациентов было 193.
В реанимации на сегодняшний день остаются 22 человека, из них пятеро на искусственной вентиляции легких, четверо из них с коронавирусом.
Смертельных случаев за стуки в больнице не было.
Всего в России по данным оперштаба 1836 инфицированных коронавирусом людей.
ИСТОЧНИК KP.RU