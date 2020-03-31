Коронавирус в России, последние новости на 31 марта 2020: режим обязательной самоизоляции ввел каждый третий регион

В мире более 700 тысяч человек заболели коронавирусом. Общее число смертей достигло 37 824. При этом 165 607 пациентам удалось победить болезнь, они выписаны.

В России по официальным данным 1 836 пациентов с коронавирусом; из них в Москве - 1226. 9 человек скончались, 66 выздоровели.

Мы собрали последние новости о коронавирусе и мерах, принимаемых против него, в России на утро 31 марта 2020 года.

Режим самоизоляции из-за коронавируса ввели 26 регионов России. Первой подобные ограничительные меры приняла Москва, ее примеру в правительстве РФ призвали следовать власти и других субъектов РФ.

Напомним, что меры, введенные в столице, предполагают режим полной изоляции для всех горожан, социальную дистанцию и пособия для безработных. Покидать квартиры власти рекомендуют для покупки продуктов и лекарств, обращения за медпомощью, поездок на работу и по некоторым другим причинам.

С просьбой серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом к россиянам обратился президент Владимир Путин.

- Особое внимание – людям старшего поколения, которые сегодня находятся в группе риска. Здесь очень важна разъяснительная работа. Нужно донести до всех: и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь – вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас. Подумайте, пожалуйста, и вы о себе, - отметил президент.

В Москве режим самоизоляции будет действовать до 3 апреля включительно.

При этом в мэрии Москвы сообщили, что режим самоизоляции в столице был введен из-за того, что многие не выполняли рекомендации властей и медиков. За последние сутки в столице среди новых заболевших - много молодых людей, есть 17 детей. При этом многие новые пациенты не выезжали за границу.

Вирусолог в эфире Радио "Комсомольская правда" напомнил о важности соблюдения всех рекомендуемых властями мер. Глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что от поведения людей зависит, когда настанет пик заболеваемости в России.

Между тем, свою работу продолжают ученые. Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса. Кроме того, в России уже разработана экспериментальная схема лечения и три препарата против коронавируса.