Трамп заявил, что не намерен вводить введение общенационального карантина в США
Введение в США общенационального карантина в связи с распространением в стране коронавируса крайне маловероятно и «слишком неудобно». Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.
«На данный момент крайне маловероятно», - ответил глава Белого дома на возможность введения общенационального карантина в стране и добавил, что «предложение сочли слишком неудобным», а некоторые штаты уже «получили серьезный удар».
«По больше части рекомендации останутся такими, как сейчас, возможно, даже немного более жесткими», - заключил он.
Напомним, ранее американский лидер заявил, что в США больше нет проблем с тестами на коронавирус. Более того, по его словам, в стране удалось решить имевшиеся сложности с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и Вашингтон рассчитывает вскоре начать поставки данного медоборудования.
На данный момент в США зарегистрировано 148 089 случаев заражений, выздоровели 4 886 пациентов, умерли - 2 599.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»