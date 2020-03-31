2020-03-31T09:15:34+03:00
В мире

Трамп заявил, что не намерен вводить введение общенационального карантина в США

Американский лидер назвал подобное предложение «слишком неудобным»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Введение в США общенационального карантина в связи с распространением в стране коронавируса крайне маловероятно и «слишком неудобно». Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

«На данный момент крайне маловероятно», - ответил глава Белого дома на возможность введения общенационального карантина в стране и добавил, что «предложение сочли слишком неудобным», а некоторые штаты уже «получили серьезный удар».

«По больше части рекомендации останутся такими, как сейчас, возможно, даже немного более жесткими», - заключил он.

Напомним, ранее американский лидер заявил, что в США больше нет проблем с тестами на коронавирус. Более того, по его словам, в стране удалось решить имевшиеся сложности с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и Вашингтон рассчитывает вскоре начать поставки данного медоборудования.

На данный момент в США зарегистрировано 148 089 случаев заражений, выздоровели 4 886 пациентов, умерли - 2 599.

ИСТОЧНИК KP.RU

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