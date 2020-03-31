Трамп заявил, что скоро у США будет так много аппаратов ИВЛ, что они смогут поставлять их за границу

31 Март 2020 2020-03-31T04:47:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции, что ситуация с тестами на коронавирус в США больше не является проблемой. Он также отметил, что имевшиеся сложности с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) также решены и Вашингтон рассчитывает скоро начать поставки данного медоборудования наиболее пострадавшим от пандемии странам.

Как сообщает "Нью-Йорк Таймс", Трамп привел статистику "Ford Motor" и "General Electric" (GE), которые планируют в ближайшие 100 дней произвести 50 тысяч аппаратов ИВЛ. Сам президент заявил, что "как только мы удовлетворим все наши потребности, то направим оборудование в Италию, Францию, Испанию, у которых сейчас огромные проблемы, и в другие страны, куда сможем".

По словам Трампа, в США уже проведен один миллион тестов на COVID-19. На данный момент власти заявляют о 161 тысяче инфицированных вирусом, из которых скончалось почти 3 тысячи человек, более пяти с половиной тысяч выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU