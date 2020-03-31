Госдума одобрила проект об уголовной ответственности за нарушения карантина по коронавирусу

31 Март 2020 2020-03-31T11:00:12+03:00

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина по коронавирусу.

Согласно принятому документу, нарушение больным норм карантина, которые привели по неосторожности массовое к заболеванию, будет караться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо тюремным заключением на срок до трех лет.

Если нарушение карантина повлекло по неосторожности смерть человека или было связано с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до двух млн рублей, а тюремное заключение - до пяти лет, при смерти двух и более лиц - до семи лет тюрьмы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с полпредами в федеральных округах назвал нарушение норм карантина преступной халатностью. Глава государства призвал власти именно так должны относиться к этим действиям и призвал не боятся избыточных мер, отметив что «береженого Бог бережет».

Позже председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что карантин обязан соблюдать каждый - от рабочего до министра и подчеркнул, что именно при помощи таких мер удастся минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU