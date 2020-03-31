31 Март 2020 2020-03-31T11:55:27+03:00

В Москве из-за коронавируса люди чаще обращаются к психологам и репетиторам Фото: REUTERS

На фоне режима самоизоляции спрос на дистанционные услуги вырос в 1,5 раза

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На фоне распространения коронавируса спрос на дистанционные услуги вырос в 1,5 раза. Об этом сообщает сервис по подбору репетиторов и других специалистов Profi.ru,

В поступившем в РБК сообщении компании, указывается, что на 140% возрос спрос на онлайн-услуги репетиторов, психологов, спортивных тренеров, а также бухгалтеров и юристов.

На прошлой неделе онлайн-уроки выбрали 66% заказчиков, большая доля занятий пришлась на уроки по английскому языку, математике и русскому языку.

Спрос на клинеров в этом месяце возрос на 30% по сравнению с предыдущими, увеличилось и количество заказов услуг сантехники, электромонтажники, мастера по сборке и ремонту мебели, установке окон.

Напомним, ранее режим самоизоляции из-за коронавируса ввели 26 российских регионов. Покидать дома можно только, чтобы сходить в магазин или в аптеку, а также выгулять домашнего питомца или вынести мусор

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU