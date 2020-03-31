2020-03-31T04:25:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции из-за коронавируса ввели 26 регионов России

Покидать дома можно только чтобы сходить в магазин или в аптеку, выгулять домашнего питомца или вынести мусор
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Первыми режим самоизоляции ввели Москва и ПодмосковьеПервыми режим самоизоляции ввели Москва и ПодмосковьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вслед за Москвой и Подмосковье режим строгой самоизоляции с целью не допустить распространения коронавируса COVID-19 на своей территории ввели еще 24 региона России. Таким образом, жесткие карантинные меры приняты в общей сложности уже в 26 объектах Российской Федерации.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее во всей России объявили нерабочую неделю с сохранением заработной платы и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами или в аптеку. А в Москве с 30 марта начал действовать строгий режим самоизоляции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что карантин обязан соблюдать каждый – от рабочего до министра.

Режим самоизоляции ввели:

Москва,

Московская область,

Санкт-Петербург,

Республика Адыгея,

Архангельская область,

Белгородская область,

Вологодская область,

Волгоградская область,

Иркутская область,

Калининградская область,

Курская область,

Ленинградская область,

Липецкая область,

Республика Марий Эл,

Мурманская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Республика Коми,

Рязанская область,

Татарстан,

Саратовская область,

Свердловская область,

Ульяновская область,

Чеченская республика,

Чувашия,

Якутия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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