В Италии объяснили, почему коронавирус обошел стороной некоторые города страны

31 Март 2020 2020-03-31T14:10:43+03:00

Жители нескольких городков Италии могут иметь иммунитет к коронавирусу Фото: REUTERS

Жители верят, что обладают врожденным иммунитетом и их защищает «чудодейственная вода»

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Италия одна из стран, которая пострадала от коронавируса сильнее всех. Болезнь распространилась почти на всей территории страны, но все же на Аппенинах имеются отдельные районы, где не фиксировалось ни одного случая заражения. Жители данных мест уверены, что дело во врожденном иммунитете.

Например, болезнь обошла стороной городок Феррера Эрбоньоне с населением чуть более 1000 жителей. При этом в провинции Павия, где он расположен, случаи фиксируют один за другим.

В последнее время стали высказываться предположения, что в крови местных жителей присутствуют антитела, способные противостоять болезни.

Мэр расположенного поблизости города Ломеллино, Джованни Фассина, предлагает проанализировать состав крови местных жителей, чтобы изучить их иммунную систему и выяснить, есть ли какой-то ключ к поиску чего-то, что поможет остановить пандемию, пишет сайт mk.ru.

До 2 апреля все желающие из местных смогут сдать кровь на анализ.

- Все же, считаю, что нулевые случаи заражения не из-за генетики, а из-за мер предосторожности. Но Феррера могла бы стать хорошей лабораторией для изучения, однако эта инициатива не может иметь никакого диагностического или прогностического значения, чтобы избежать создания ложных мифов и необоснованных ожиданий среди населения, - отмечает мэр.

Градоначальник отметил, что анализ крови поможет узнать, достаточно ли антител в крови жителей для определения иммунитета населения.

Ну а пока в городке ждут результатов исследований, в деревне Монтальдо-Торинезе, что в 20 километрах от Турина, верят, что от вируса жителей защищает «чудодейственная вода».

В деревне проживают 720 человек и ни один не заболел коронавирусом, тогда как в соседнем городе болезнь была выявлена у 3650 человек.

Население Монтальдо-Торинезе приписывает чудо воде из колодца, которую пьют жители.

Если верить легенде, эта же самая колодезная вода когда-то излечила от пневмонии военачальников Наполеона Бонапарта, чьи войска разбили лагерь неподалеку в июне 1800 года перед битвой в близлежащем Маренго.

Местные власти легенду под сомнение не ставят, но добавляют, что чистый воздух и здоровый образ жизни оказывает не меньшее влияние.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU