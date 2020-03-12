Коронавирус в Италии: Итальянцы учатся жить в изоляции

Статистика по коронавирусу в Италии продолжает пугать. Число умерших перевалило за тысячу, общее число зараженных - 15 тысяч. Вся страна сидит по домам, но есть и те, кто без уважительных причин нарушает режим карантина. Только за первый день ограничений полиция уже выписала две тысячи штрафов, притом что по всей стране под контроль пока попало только 100 тысяч человек.

Все гадают, какие потом будут последствия для экономики страны. Но уже сейчас ясно, что пока одной из наиболее пострадавших сфер стала "теневая сторона" бизнеса.

Нет квартирных краж - ведь все сидят дома. Нечем поживиться карманникам - улицы пусты. Наркодилерам негде продать свою отраву - дискотеки и ночные клубы под замком.

Итальянцев призывают без важного повода не покидать свои дома.Фото: REUTERS

Еще пытаются "хорохориться" жрицы любви, хотя спрос на их услуги резко упал. Раньше мужчины могли наплести своим половинкам про футбол или ужин с друзьями, чтобы предаться плотским утехам. Теперь такой номер не пройдет. На специализированных сайтах многие эскортницы уже объявили о прекращении работы, но есть и те, которые не готовы отказаться от звонкой монеты за свои умения. Они зазывают клиентов обещаниями полной эпидемиологической безопасности и указывают, что каждый "ходок" будет проверен термосканером. В соцсетях представительницы древнейшей профессии требуют легализовать проституцию, в первую очередь ради здоровья и безопасности их самих и клиентов. А свои услуги они относят к "нуждам первой необходимости", разрешающим покидать дома в условиях карантина.

В метро Милана просторно.Фото: REUTERS

Шутки шутками, но добровольный домашний арест станет для многих итальянцев настоящим испытанием на прочность. Обычно тихие соседи за стеной уже на третий день начали орать на дочь-подростка. Молодые парень с девушкой из дома напротив, не стесняясь, громко ругаются прямо на балконе. Раньше всегда можно было отвлечься от бытовых проблем, заняться спортом, сходить, в конце концов, к любовнице или любовнику. Теперь итальянцам надо заново учиться выстраивать отношения со своими близкими. Как говорят сами жители Апеннин, самыми востребованными профессиями после карантина станут психолог, диетолог и адвокат по разводам. А чем еще занятая дома? Только паниковать, жрать и ругаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Италия на карантине: врачи умоляют не выходить из дома, а мигранты не знают, на что им теперь жить

Наш корреспондент Татьяна Огнева-Сальвони, живущая недалеко от Милана, рассказывает, что происходит в европейском очаге эпидемии (подробности)