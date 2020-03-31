Мишустин поручил ввести в России временный порядок плановой госпитализации
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) до 1 апреля 2020 года ввести временный порядок плановой госпитализации по направлению врача.
- Ввести временный порядок плановой госпитализации пациентов исключительно по направлению врача медорганизации, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой прикреплен застрахованный в системе обязательного медицинского страхования гражданин, - говорится в сообщении от 31 марта.
Отмечается, что такой порядок необходим для того, чтобы лучше скоординировать работу медицинских организаций с учетом ограничительных мер, предусматривающих запрет на выход из дома для людей, которые находятся на карантине.
Также согласно документу с перечнем поручений, опубликованному на сайте кабмина, Минздраву РФ совместно с Минэкономразвития России и ФМБА до 2 апреля 2020 года необходимо проработать вопрос о возможной изоляции во в нерабочее время медработников, которые лечат пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.
Напомним, согласно последним данным портала сторкоронавирус.рф, в России число инфицированных covid-19 увеличилось до 2237, вылечились - 121, умерли - 17 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU