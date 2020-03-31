2020-03-31T16:23:59+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, как коронавирус отразился на желании россиян оформить кредит

Падение интереса к финансовым продуктам начало отмечаться с 28 марта
Елена АКИМОВА
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Россияне стали меньше оформлять кредиты с началом режима самоизоляцииРоссияне стали меньше оформлять кредиты с началом режима самоизоляцииФото: Алексей ФОКИН
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В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) рассказали, как ситуация с коронавирусом отразилась на желании россиян брать кредиты. Первое снижение интереса к финансовым продуктам отметилось только в минувшие выходные 28 и 29 марта. Это как раз первые дни, когда прекратили работу крупные торговые центры, а людям было рекомендовано оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности.

На протяжении марта запросы от банков на получение кредитной истории потенциальных заемщиков приходили в ОКБ регулярно. В период с 23 по 29 марта было зафиксировано первое незначительное снижение на 5 п.п. А вот последние пару дней месяца падение составило 30 процентов.

- Сразу несколько факторов объясняет данную ситуацию. Сказалась девальвация национальной валюты, изменения работы внутри банков, распространение коронавируса. Существенное падение пришлось как раз на период самоизоляции. Закрылись крупные магазины, а зачастую именно в этих точках граждане оформляют кредиты на покупку товаров электроники и бытовой техники, - комментирует «Ридусу» генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Ранее в крупнейших российских банках заявили, что пока не планируют пересматривать ставки по ипотечным кредитам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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