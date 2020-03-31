2020-03-31T17:22:15+03:00
Общество

В Мосгордуме предложили штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции на 4 тыс. рублей

Законопроект о штрафах внесли в Мосгордуму
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Мосгордуме предложили штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции на 4 тыс. рублейВ Мосгордуме предложили штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции на 4 тыс. рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать на 4-5 тыс. рублей москвичей, которые не соблюдают режим самоизоляции.

В соответствии с документом, внесенным в Мосгордуму, за первое нарушение горожан предлагается штрафовать на 4 тыс. руб., а за повторное или с использованием автомобиля - на 5 тыс. руб.

Инициатор законопроекта депутат Кирилл Щитов заявляет, что при отсутствии наказаний за нарушение ограничений «отдельные "несознательные" граждане» могут игнорировать их. Таким образом они сделают «в значительной степени бессмысленным» соблюдение этих правил большинством москвичей, что может привести «к стремительному распространению» коронавирусной инфекции и причинить «тяжелейший жизни и здоровью москвичей».

Напомним, вслед за Москвой и Подмосковьем режим строгой самоизоляции с целью не допустить распространения коронавируса ввели многие регионы нашей страны. Жителям запрещено выходить на улицу, кроме похода в ближайший продуктовый магазин, аптеку, а также, чтобы вынести мусор или выгулять собаку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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