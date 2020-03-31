2020-03-31T17:05:25+03:00
Общество

Глава СПЧ: рэпер Гуф может понести уголовное наказание за собачий бой в прямом эфире

Ранее музыкант натравил своего пса на соседского лабрадора
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава СПЧ: рэпер Гуф может понести уголовное наказание за собачий бой в прямом эфиреГлава СПЧ: рэпер Гуф может понести уголовное наказание за собачий бой в прямом эфиреФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, заслуживает общественного осуждения и уголовного наказания за умышленное натравливание своей собаки на других животных.

«Здесь есть административная ответственность у этого "героя". Он выгуливал собаку без намордника на общественной территории, это первое. Второе: есть 245 статья, это умышленное причинение вреда животному (…) это уголовная статья», - сказал глава СПЧ

Однако он отметил, что в данном случае нелегко доказать умысел, поскольку бросилась собака, а музыкант либо не успел ее перехватить, либо натравил ее. «Вот тут есть такая проблема», - подчеркнул Долматов и призвал зоозащитников подавать заявление с требованием расследовать это дело.

«Конечно, большое значение имеет общественное осуждение. Зоозащитники, конечно, в состоянии, по крайне мере в социальных сетях устроить кампанию по осуждению подобных действий», - заключил он.

Напомним, ранее репер, ведя параллельно прямой эфир в Инстаграме, выгуливал по территории коттеджного поселка свою немецкую овчарку. Заметив соседского лабрадора без ошейника и поводка, Гуф натравил на него своего пса, а 20 минут боя подбадривал своего пса. После такой выходки музыканта пользователи соцсетей потребовали расправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Туркмении запретили слово "коронавирус"
Весенний призыв 2020: даты отправки призывников в войска сдвинут из-за COVID-19
Mail.ru Group набирает волонтеров в образовательную программу "Амбассадоры Mail.ru Gruop"
Российские производители мяса: в стране дефицита не будет
Лукашенко прокомментировал смерть актера Дашкевича от коронавируса
Эксперт объяснила, мог ли Гуф помешать своей собаке наброситься на других животных
Глава СПЧ: рэпер Гуф может понести уголовное наказание за собачий бой в прямом эфире
Коронавирус у Дениса Проценко: что известно о состоянии здоровья главврача больницы в Коммунарке
«Изолировался в своем кабинете»: Главврач больницы в Коммунарке подтвердил, что заболел коронавирусом
В Мосгордуме предложили штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции на 4 тыс. рублей
Самарская область получит 1,2 млрд рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом
Распределение призывников по местам службы в России начнется не раньше 20 мая 2020 года
Дмитрий Песков - о здоровье Путина: Все нормально. Президент регулярно делает тест
Эксперт рассказал, как коронавирус отразился на желании россиян оформить кредит
Путин регулярно тестируется на коронавирус