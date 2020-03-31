31 Март 2020 2020-03-31T17:05:25+03:00

Глава СПЧ: рэпер Гуф может понести уголовное наказание за собачий бой в прямом эфире Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, заслуживает общественного осуждения и уголовного наказания за умышленное натравливание своей собаки на других животных.

«Здесь есть административная ответственность у этого "героя". Он выгуливал собаку без намордника на общественной территории, это первое. Второе: есть 245 статья, это умышленное причинение вреда животному (…) это уголовная статья», - сказал глава СПЧ

Однако он отметил, что в данном случае нелегко доказать умысел, поскольку бросилась собака, а музыкант либо не успел ее перехватить, либо натравил ее. «Вот тут есть такая проблема», - подчеркнул Долматов и призвал зоозащитников подавать заявление с требованием расследовать это дело.

«Конечно, большое значение имеет общественное осуждение. Зоозащитники, конечно, в состоянии, по крайне мере в социальных сетях устроить кампанию по осуждению подобных действий», - заключил он.

Напомним, ранее репер, ведя параллельно прямой эфир в Инстаграме, выгуливал по территории коттеджного поселка свою немецкую овчарку. Заметив соседского лабрадора без ошейника и поводка, Гуф натравил на него своего пса, а 20 минут боя подбадривал своего пса. После такой выходки музыканта пользователи соцсетей потребовали расправы.

ИСТОЧНИК KP.RU